George H.W. Bush, Stan Lee, Stephen Hawking, Aretha Franklin y Bernardo Bertolucci son algunas de las grandes personalidades mundiales que partieron este 2018.

He aquí una cronología del año 2018 con las grandes figuras que nos dijeron adiós este año:

- Enero -

Nicanor Parra .- El poeta, matematico y fisico chileno, ganador del Premio Novel de Literatura en 1969 falleció el 23 de enero a los 103 años en La Reina (Chile).

Ingvar Kamprad .- El empresario sueco y fundador de Ikea, la mayor empresa de muebles a nivel mundial, falleció el 27 de enero a los 91 años.

- Marzo-

Hubert de Givenchy .- El destacado diseñador de moda francés falleció el 10 de Marzo a los 91 años en Paris.

Stephen Hawking .- El físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, cuyo trabajo más notable consistio aportar teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales, falleció a los 76 años el 14 de Marzo luego de luchar por más de 50 años con la esclerosis lateral amiotrófica que se le detectó a los 21 años.

- Abril -

Winnie Mandela .- La política, trabajadora social sudafricana y esposa del expresidente Nelson Mandela falleció el 2 de abril a los 81 años en Johannesburgo, Sudáfrica.

Miloš Forman .- El director de cine, guionista y actor checo-estadounidense, ganador de 4 premios oscars, 2 a mejor director y 2 a mejor película por One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) y Amadeus (1984), falleció el 13 de abril a los 86 años.

Avicii .- El Dj y productor musical sueco de 28 años falleció el 20 de abril de 2018, en Mascate (Omán). El hecho se conoció a través de una carta publicada por su representante. Días más tarde, su familia publicó una carta abierta confirmando que había cometido suicidio.

- Mayo -

Tom Wolfe .- El escritor y periodista estadounidense, uno de los padres del "muevo periodismo" y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras murió el 14 de mayo a los 88 años.

Philip Roth .- El escritor estadounidense de origen judío y ganador de un premio Pulitzer en 1997 falleció la noche del 22 de mayo de 2018 en un hospital de Manhattan, Nueva York, a los 85 años a causa de una insuficiencia cardíaca.

- Junio-

Anthony Bourdain .- El chef, presentador de televisión del programa Anthony Bourdain: Parts Unknown de la CNN y escritor estadounidense murió el 8 de junio a los 61 años en Francia.

- Julio -

Claude Lanzmann.- El director de cine, guionista, productor y periodista francés, director del documental Shoah, falleció el 5 de julio a los 92 años.

- Agosto -

V. S. Naipaul .- El escritor británico, de origen trinitense-hindú y ganador del premio Nobel de Literatura en el 2001 falleció a los 85 años el 11 de agosto en Londres.

Aretha Franklin .- La leyenda estadounidense del soul, R&B y góspel, la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame y ubicada en el primer lugar de la lista de Los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según Rolling Stone en 2008 falleció el 16 de agosto a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años.

Kofi Annan .- El economista ghanés, séptimo secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006, y galardonado, junto a la ONU, con el Premio Nobel de la Paz de 2001 por su trabajo por un mundo mejor organizado y más pacífico murió el 18 de agosto a los 80 años.

John McCain .- El político, militar, senador por el estado de Arizona y candidato del Partido Republicano a presidente de los Estados Unidos en las elecciones de 2008 falleció el 25 de agosto a los 81 años.

- Septiembre -

Burt Reynolds .- El actor, director de cine, productor estadounidense y una de las estrellas más populares y taquilleras de la década de 1970, con papeles como el de Paul Crewe en The Longest Yard (1974) murió el 6 de septiembre por problemas cardíacos y a la esperaba comenzar a rodar Érase una vez en Hollywood, película de Quentin Tarantino.

- Octubre -

Montserrat Caballé .- La cantante lírica española con tesitura de soprano y considerada una de las más grandes sopranos del siglo XX murió el 6 de octubre a los 85 años debido a problemas en la vesícula biliar en un hospital de Barcelona.

Paul Allen .- El empresario, magnate de negocios, inversor y filántropo estadounidense, fundador de Microsoft junto a Bill Gates falleció el 15 de octubre a los 65 años debido a la enfermedad de Hodgkin, un mal que lo aquejaba desde 1983 y lo obligó a renunciar a Microsoft ese año.

- Noviembre -

Stan Lee .- La leyenda del cómic estadounidense, creador de míticos personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los 4 Fantásticos, Thor y Los Vengadores falleció el 12 de noviembre a los 95 años a causa de un paro cardiorrespiratorio producido por una neumonía, en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles.

Bernardo Bertolucci .- El director de cine y guionista italiano, entre cuyas películas se incluyen El conformista, El último tango en París, Novecento, El último emperador (ganadora del Óscar a mejor director y mejor guión adaptado), falleció el 26 de noviembre en Roma a los 77 años debido a un cáncer de pulmón.

George H. W. Bush .- El presidente de Estados Unidos número 41, con un mandato entre 1989 y 1993, que gozo de gran popularidad durante la guerra del Golfo y padre del también presidente George Bush murió el 30 de noviembre de 2018 en su casa en Houston, Texas a los 94 años. El funeral de estado se realizó en la Catedral Nacional de Washington el 5 de diciembre.