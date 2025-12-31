Las primeras celebraciones de Año Nuevo comenzaron el miércoles en Australia y otros países del Pacífico, que dijeron adiós a un convulso 2025 marcado por conflictos como el de Gaza y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El año que termina fue además uno de los más cálidos jamás registrados, con temperaturas sofocantes que avivaron incendios forestales en Europa y provocaron sequías en África y lluvias devastadoras en el sudeste asiático. Naciones del Pacífico como Kiribati y Samoa fueron las primeras en brindar por el 2026, seguidas de Nueva Zelanda, cuya capital Wellington se iluminó con fuegos artificiales.

En Sídney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, los preparativos de la Nochevieja han tenido, sin embargo, un sabor amargo.

Hace apenas dos semanas, dos hombres irrumpieron en una fiesta judía en la popular playa de Bondi y mataron a 15 personas, la masacre más grave en el país en tres décadas.

Una hora antes de medianoche, las fiestas se pararon para un minuto de silencio mientras el puente de la bahía de Sídney se iluminaba de blanco como símbolo de paz.

“La alegría que solemos sentir al comienzo de un nuevo año se ve atenuada por la tristeza del antiguo”, afirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en un mensaje de vídeo.

Aun así, cientos de miles de espectadores abarrotaron el puerto de Sídney para observar las nueve toneladas de pirotecnia que se lanzaron a partir de medianoche.

“Los fuegos artificiales siempre han estado en mi lista de cosas que hacer antes de morir y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Susana Suisuikli, una turista inglesa.

Las celebraciones se esperan con ansias también en la deslumbrante Nueva York o a las frías calles de Escocia con el festival Hogmanay.

Pero será la playa brasileña de Copacabana la que verá la mayor fiesta de Año Nuevo del planeta con la llegada prevista de 2,5 millones de personas.

El evento contará con conciertos en tres escenarios, encabezados por el legendario Gilberto Gil, y un show con 1.200 drones, además del tradicional espectáculo de pirotecnia..

Los países y territorios que reciben primero el Año Nuevo 2026

Los países del Pacífico Sur son los primeros en despedirse del año 2025. Los relojes marcan la medianoche en Auckland, una población de 1,7 millones de habitantes, 18 horas antes de que caiga la famosa bola del año en Times Square, Nueva York.

El primer lugar del mundo en recibir el Año Nuevo 2026 es la isla de Kiritimati (Isla de Navidad) en la República de Kiribati , ubicada en el huso horario UTC+14.

Aquí tienes la lista de los primeros países y territorios en dar la bienvenida al 2026, en orden cronológico:

1. Zona Horaria UTC+14 (05:00 AM hora de CDMX, 31 dic)

Kiribati: Específicamente las Islas de la Línea (incluye Kiritimati y Banana).

2. Zona Horaria UTC+13:45 (05:15 AM hora de CDMX, 31 dic)

Nueva Zelanda: Islas Chatham.

3. Zona Horaria UTC+13 (06:00 AM hora de CDMX, 31 dic)

Samoa: Fue uno de los primeros en cambiar su huso horario para estar “un día adelante”.

Conocida como “la tierra donde comienza el tiempo”. Fiyi .

. Nueva Zelanda: Auckland y Wellington.

Auckland y Wellington. Kiribati: Islas Fénix.

4. Zona Horaria UTC+12 (07:00 AM hora de CDMX, 31 dic)

Rusia: Regiones del extremo oriente como Anadyr y Petropávlovsk-Kamchatski.

Regiones del extremo oriente como Anadyr y Petropávlovsk-Kamchatski. Tuvalu, Nauru y las Islas Marshall .

. Kiribati: Islas Gilbert.

5. Zona Horaria UTC+11 (08:00 AM hora de CDMX, 31 dic)

Australia: Principales ciudades como Sídney, Melbourne y Canberra.

Principales ciudades como Sídney, Melbourne y Canberra. Vanuatu y las Islas Salomón.

Los últimos en recibir el Año Nuevo 2026

Los últimos lugares del mundo en recibir el año nuevo 2026 se encuentran en el Pacífico central, cerca de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, pero del lado este.

Aquí tienes la lista de los últimos países y territorios en dar la bienvenida al 2026:

1. Últimos lugares (Deshabitados) - UTC-12

Las celebraciones globales terminan oficialmente en estos atolones deshabitados de los Estados Unidos, 26 horas después de que comenzaran en Kiribati:

Isla Baker (EE. UU.).

(EE. UU.). Isla Howland (EE. UU.).

2. Últimos lugares habitados - UTC-11

Estos son los puntos poblados donde el 2026 llega al final de la jornada global (05:00 AM del 1 de enero en CDMX):

Samoa Americana: Territorio de EE. UU. considerado el último lugar habitado en recibir el año.

Territorio de EE. UU. considerado el último lugar habitado en recibir el año. Niue: Estado libre asociado con Nueva Zelanda.

Estado libre asociado con Nueva Zelanda. Islas Midway: Territorio de EE. UU. con población temporal de científicos y personal.

Territorio de EE. UU. con población temporal de científicos y personal. Jarvis Island, Palmyra Atoll y Kingman Reef: Territorios de EE. UU. mayormente deshabitados.

3. Penúltimo grupo - UTC-10

Estados Unidos: Hawái (Honolulu).

Hawái (Honolulu). Polinesia Francesa: Islas de la Sociedad (Tahití y Bora Bora) y Archipiélago Tuamotu.

Islas de la Sociedad (Tahití y Bora Bora) y Archipiélago Tuamotu. Islas Cook: (Rarotonga).

4. Antepenúltimo grupo - UTC-9:30 y UTC-9

Islas Marquesas (Polinesia Francesa) - UTC-9:30.

(Polinesia Francesa) - UTC-9:30. Islas Gambier (Polinesia Francesa) - UTC-9.

(Polinesia Francesa) - UTC-9. Estados Unidos: Alaska (Anchorage y Fairbanks) - UTC-9.

Labubus y robos espectaculares

2025 también fue testigo de la moda global de los muñecos Labubu, del espectacular robo de unas joyas en el Louvre de París o del esperadísimo regreso del grupo de K-pop BTS.

Entre las personalidades cuyas muertes impactaron en diversas partes del mundo figuraron la zoóloga británica Jane Goodall, el papa argentino Francisco (sustituido por León XIV, estadounidense nacionalizado peruano) y el activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, víctima de un asesinato que dejó al descubierto las profundas divisiones políticas en Estados Unidos.

El regreso en enero al poder del presidente estadounidense Donald Trump ha marcado la agenda internacional, empezando con una ofensiva arancelaria que sumió a los mercados mundiales en el caos.

Tras dos años de guerra que dejaron gran parte de la Franja de Gaza en ruinas, la presión estadounidense ayudó a lograr un frágil alto al fuego entre Israel y el grupo palestino Hamás.

Mientras tanto, la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa en 2022, avanza hacia su cuarto aniversario en febrero pese a los esfuerzos de las últimas semanas para lograr una tregua.

Por otra parte, Washington ha aumentado su presencia militar en el Caribe, ha llevado a cabo numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en la zona y ha pedido el bloqueo de todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, en una escalada sin precedentes con Caracas.

Mundial y misiones espaciales

América Latina se prepara también para despedir el año.

Ciudad de México organiza la tradicional verbena popular a la que asisten cada año cientos de miles de personas para bailar y escuchar música electrónica, en medio de la preocupación por la situación económica.

«La esperanza que tengo es que vengan personas a invertir, haya fuentes de trabajo, para que también los servicios de salud y los servicios a los que tenemos acceso los pensionados puedan estar en condiciones adecuadas», dijo Enrique Flores, de 61 años.

En Argentina también preocupa la economía pero sin olvidar el Mundial de Fútbol de 2026, que se celebrará simultáneamente en Estados Unidos, México y Canadá.

«Tengo mucha fe y mucha esperanza de que Argentina vuelva a repetir esa hazaña tan grande. Venimos de ser campeones mundiales [en Catar en 2022], así que yo creo que sí, que sí se puede dar», dijo Celeste Meza, de 40 años, empleada de limpieza en casas particulares.

Además del deporte, los próximos 12 meses estarán marcados por los viajes espaciales: más de 50 años después de la última misión lunar Apolo, 2026 se perfila como el año en que la humanidad volverá a poner la vista en la Luna.

Sin olvidar la misión Artemis II de la NASA, respaldada por Elon Musk, que prevé lanzar una nave tripulada que orbitará la Luna durante un vuelo de prueba de diez días.