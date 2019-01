El festejo del Año Nuevo Chino es el evento más importante para la comunidad china. Representa la llegada de la primavera, la finalización de una etapa y el comienzo de una nueva. No se celebra siempre en la misma fecha. Sin embargo, el 2019 será el 16 de febrero cuando se de inicio al año 4717.

También conocido como la Fiesta de la Primavera o el Año Lunar, el Año Nuevo Chino suele darse entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Este año, los preparativos comienzan el 28 de enero de 2019 y durarán hasta la víspera. Es durante esta etapa, cuando se da la mayor migración humana del planeta, el "movimiento de primavera", ya que miles de chinos viajan a sus lugares de origen para celebrar las fiestas en familia.



Como cada año chino, regido por el calendario lunar, este será representado por un animal del famoso horóscopo chino. El 2019 es el año del cerdo, uno de los 12 animales que conforman el zodiaco propio de la cultura milenaria china que tiene una interesante historia que no es muy conocida en este lado del planeta.

- La Carrera de la Puerta Celestial -

Cuenta la leyenda, que los hombres vivían sin tener la noción del tiempo y recurrieron al Emperador Celestial (máximo Dios mitológico de China), para que los ayudara a ordenarse. Con este objetivo, el emperador convocó a una carrera para que participaran los

animales, así los primeros doce en llegar a la meta formarían el zodíaco chino, y según el orden de llegada, se harían cargo de un ciclo completo del calendario lunar. Lo que significa que cada doce años cada uno de los animales volvería a ocupar el mismo puesto al cumplir con la rotación de todos los miembros de esa lista. Y así fue.



Fue en ese entonces que apareció el buen buey, quien venía detrás. Les ofreció que subieran a su espalda mientras él cruzaba el río cargándolos. Felices con la propuesta de su competidor, ambos aceptaron encantados. Pero algo sucedió y cambió por completo la historia. En la mitad del cruce, donde el caudal de agua era superior, el ratón traicionero empujó al gato, quien cayó al río de la mano de su mejor amigo. El buey nunca escuchó el pedido de auxilio del gato (aparentemente era medio sordo), y apenas llegaron a la orilla, el ratón saltó a tierra y se fue corriendo hacia la meta convirtiéndose en el primer animal del zodíaco chino. Así fue cómo el ratón llegó antes que nadie y el buey quedó en el segundo puesto.



Más tarde llegaron el resto: el tigre, el conejo, el dragón (único animal mitológico en todo el horóscopo, que no entendemos por qué llegó tarde si volaba y tenía todos los poderes como para poder llegar antes), la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Y así completaron el cupo de doce integrantes y se creó

oficialmente el zodíaco chino sin el gato, quien juró vengarse de su ex amigo por siempre, por la tentativa de homicidio y por supuesto, también por haberlo dejado fuera del horóscopo. Esta historia explica por qué el gato le teme tanto al agua y por qué persigue al ratón. Tom y Jerry hubiesen sido grandes amigos, de no ser por la carrera que convocó el Emperador Celestial Chino.



Fuente: La Nación de Argentina (GDA)