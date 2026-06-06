Por Guillermo Vera Ayala

La compañía Anthropic hizo un llamado a detener de forma coordinada el desarrollo de los modelos más avanzados de inteligencia artificial (IA) para mantener el control humano de esta tecnología en medio de una progresión cada vez más acelerada.

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