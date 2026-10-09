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Resumen

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Fotografía de archivo del secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: EFE/Daniel Irungu
Fotografía de archivo del secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: EFE/Daniel Irungu
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó este viernes a la jueza sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026, y destacó su trayectoria en defensa del derecho internacional y los derechos humanos.

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