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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hablando en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de junio de 2026. (Mentor David Lorens / EFE)
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hablando en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de junio de 2026. (Mentor David Lorens / EFE)
/ EFE/ Mentor David Lorens Mentor David Lorens
Por Agencia EFE

El secretario general de la ONU, António Guterres, inaugura este martes el debate general de su última Asamblea General como líder de la organización, que deja más reformada que hace diez años, cuando fue elegido para el cargo, pero que sigue enfrentando una crisis financiera y de legitimidad.

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