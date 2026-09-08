El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó este martes a trabajar para reconstruir la confianza en la organización en estos “tiempos turbulentos” durante su intervención en la inauguración de la 81ª sesión de la Asamblea General.

“En estos tiempos turbulentos, el sistema global de resolución de problemas es más crucial que nunca”, aseguró Guterres al arranque del que será su último periodo de sesiones en el cargo.

A su juicio, restablecer la confianza en el sistema multilateral es “el reto determinante de esta época” y ofreció al presidente de la Asamblea General entrante, el bangladesí Khalilur Rahman, trabajar en este propósito.

Rahman tomó hoy el relevo, por un mandato de un año, de la alemana Annalena Baerbock, a quien Guterres agradeció sus días y “su habilidad” para guiar la organización.

Guterres denunció que el derecho internacional y los derechos humanos, que definió como “el núcleo de la organización”, se incumplen con “demasiada frecuencia y con impunidad” y aseguró que esto se traduce en desconfianza y sospechas al sistema internacional, que no hacen más que “obstaculizar las soluciones eficaces”.

Este se produce en un contexto de conflictos, enfrentamientos y ante el “riesgo de una escalada nuclear”, la persistencia de la pobreza y la desigualdad, la cada vez más amenazante crisis climática y las tecnologías como la inteligencia artificial que ofrecen grandes peligros “si no van acompañadas de una buena gobernanza y transparencia”.

El secretario general, que pasará el testigo a principios de 2027 tras nueve años en el cargo, lamentó que el sufrimiento humano se intensifica y los desplazamientos de población se sitúan cerca de niveles récord.

Por eso, defendió, se debe trabajar para que la ONU, a través de la diplomacia, el diálogo y la colaboración, reconstruya “la confianza y la buena fe de las que carece la geopolítica”.

“Esta Asamblea puede garantizar que los pueblos del mundo hereden un futuro mejor, más saludable y más pacífico”, indicó Guterres.

La Asamblea General de la ONU arrancó este martes su 81º periodo de sesiones, que lleva por título ‘Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos’, en medio de la crisis financiera y de prestigio de la organización mientras se enfrenta a la elección de un nuevo secretario general.