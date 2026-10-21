Una iniciativa peruana que enfrenta uno de los principales desafíos del país: la seguridad hídrica, ha sido seleccionada como finalista del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027, uno de los principales reconocimientos internacionales a soluciones innovadoras frente a los desafíos globales.

Se trata de Aquafondo, organización sin fines de lucro que compite en la categoría Acción por el Clima por su trabajo de restauración de sistemas ancestrales de gestión del agua, como las amunas, las qochas y los humedales de los Altos Andes, con el fin de recargar los acuíferos y regular los caudales de agua.

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El reconocimiento llega tras una participación global récord, pues para esta edición 2027, el Premio Zayed a la Sostenibilidad recibió 10,233 postulaciones provenientes de 177 países, un 32% más que el año anterior, lo que convierte a Aquafondo en una de las organizaciones seleccionadas entre miles de iniciativas de todo el mundo.

El trabajo de Aquafondo impulsa proyectos de conservación y restauración en las cuencas que abastecen a Lima. Hasta el momento, la organización ha contribuido a restaurar más de 6,000 hectáreas y generar 14 millones de m³ adicionales de agua subterránea al año.

Su Excelencia, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos y director general del Premio Zayed a la Sostenibilidad, señaló que: “En un momento en el que la resiliencia, la estabilidad y el bienestar de las personas son más importantes que nunca, los finalistas de este año nos recuerdan lo que es posible cuando la perseverancia y el propósito se unen. Su trabajo demuestra que las soluciones más efectivas son aquellas que responden a necesidades reales, eliminan barreras y generan un impacto significativo y medible. Inspirados por el legado perdurable del jeque Zayed, los Emiratos Árabes Unidos mantienen su compromiso de impulsar soluciones prácticas que protejan la dignidad humana, fortalezcan la autonomía y generen valor socioeconómico duradero para las comunidades de todo el mundo”.

Aquafondo, organización sin fines de lucro que compite en la categoría Acción por el Clima por su trabajo de restauración de sistemas ancestrales de gestión del agua. (Foto de Aquafondo)

Perú en el escenario global de la sostenibilidad

En esta edición, todos los finalistas recibirán apoyo financiero para contribuir a la implementación y expansión de sus soluciones. Los finalistas de las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Acción por el Clima recibirán US$100,000, mientras que los ganadores de estas categorías recibirán un premio de US$1 millón.

Los ganadores serán anunciados el 12 de enero de 2027, durante la Ceremonia de Premiación del Premio Zayed a la Sostenibilidad, que se realizará en el marco de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

Una edición con soluciones de todo el mundo

Además de Aquafondo, la categoría Acción por el Clima tiene como finalistas a Coral Gardeners, de la Polinesia Francesa, que restaura arrecifes mediante el cultivo de corales resistentes al calor; y String Bio, de India, que desarrolla soluciones microbianas para reducir emisiones de metano y mejorar el rendimiento agrícola.

El resto de las categorías también reúnen iniciativas de distintos países. En Salud destacan Elythea, de Estados Unidos; GOAL 3, de Países Bajos; y Marsi Bionics, de España. En Alimentos fueron seleccionadas Adaptive Symbiotic Technologies, de Estados Unidos; ALSEC Alimentos Secos, de Colombia; y TOWING, de Japón. En Energía compiten Energy Assured, de Nigeria; Flint, de Singapur; y Sustain Plus, de India. En Agua, los finalistas son Fundación Aguatuya, de Bolivia; Rupantar, de Bangladesh; y Solinas, de India.

En la categoría Escuelas Secundarias Globales fueron seleccionadas instituciones educativas de seis regiones del mundo, entre ellas Argentina, Colombia, Canadá, República Democrática del Congo, Kenia, Emiratos Árabes Unidos, Portugal, Sri Lanka, Indonesia y China.

A través de sus ganadores, el Premio Zayed a la Sostenibilidad ha impactado positivamente la vida de más de 411 millones de personas en todo el mundo, ampliando el acceso a servicios de salud, alimentos nutritivos, energía confiable y agua segura, además de contribuir al desarrollo de comunidades más resilientes.

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