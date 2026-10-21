Aquafondo, organización sin fines de lucro que compite en la categoría Acción por el Clima por su trabajo de restauración de sistemas ancestrales de gestión del agua. (Foto de Aquafondo)
Aquafondo, organización sin fines de lucro que compite en la categoría Acción por el Clima por su trabajo de restauración de sistemas ancestrales de gestión del agua. (Foto de Aquafondo)
Por Redacción EC

Una iniciativa peruana que enfrenta uno de los principales desafíos del país: la seguridad hídrica, ha sido seleccionada como finalista del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2027, uno de los principales reconocimientos internacionales a soluciones innovadoras frente a los desafíos globales.

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