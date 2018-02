Arabia Saudí. El hotel Ritz-Carlton de Riad, que fue usado desde el pasado noviembre por las autoridades saudíes como calabozo de lujo para varios príncipes, empresarios y ex ministros acusados de corrupción, ha abierto sus puertas a los clientes y ha empezado a recibir las reservas en su página web.

Hace tres meses el comité de Anticorrupción, presidido por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, detuvo en este hotel más de 350 príncipes, ex ministros, empresarios y altos funcionarios por corrupción.

La mayoría de los casos concluyeron con la absolución, tras la firma de acuerdos con el Gobierno, mientras que otros fueron remitidos a la Fiscalía para iniciar el juicio.

En las últimas semanas algunos de los detenidos han sido liberados y se les ha visto en actos públicos, aunque las autoridades saudíes no han ofrecido información oficial al respecto.

Entre ellos destacan Al Walid al Ibrahim, director del imperio televisivo saudí MBC, al que pertenece el canal Al Arabiya; el empresario multimillonario Al Walid bin Talal bin Abdulaziz; Turki bin Naser, ex secretario general del Organismo de Protección de Medio Ambiente, Jaled al Tawiyri, ex jefe del Palacio Real y el ex ministro de Finanzas entre 1996 y 2016, Ibrahim al Esaf.

El hotel Ritz-Carlton de Riad es el alojamiento más lujoso en la capital saudí, tiene 493 habitaciones y el costo mínimo de una noche cuesta 480 dólares.



