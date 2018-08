La Justicia argentina condenó al ex vicepresidente de Argentina Amado Boudou (2011-2015) a cinco años y 10 meses de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires, dio así por acreditado que Boudou y su socio José María Núñez Carmona adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica mientras el primero era ministro de Economía con el fin de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.

Durante sus últimas palabras en el juicio, el ex vicepresidente se declaró víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país y aseguró que la acusación de cochecho "no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió".

En la investigación judicial se estableció que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, había adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras era ministro de Economía.

Esa compra se realizó, según la instrucción, a través de la sociedad The Old Fund, de Alejandro Vandenbroele -supuesto testaferro de Boudou-, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.

Ya a mediados de 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de The Old Fund.

En el expediente se relata que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona acordaron con los dueños de la imprenta la cesión del 70 % de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y contratar con la administración pública.

Se acusa así al ex vicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantase la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para contratar con el Estado.

"Jamás negocié por mí ni a través de terceros el 70 % del paquete de Ciccone", destacó este martes Boudou.

"Señores jueces, si fuera cierto esto, la parte que se transfirió no era toda del señor Nicolás Ciccone. Si fuera cierto el cohecho también falta alguien que cohechó, que ni siquiera pasó por acá", arremetió.

"El supuesto del cochecho no tiene ningún asidero ni ningún vínculo con la prueba porque no existió", agregó.

Boudou criticó que ha sido "machacado asiduamente" por la prensa, "que tiene un rol pero no es el de la Justicia de la república argentina".

"Que todavía sigamos hablando del tema del cohecho (...) realmente es una hipótesis que está totalmente desbaratada, e intentar sostenerla es mantener una cuestión que desde los medios se impuso y repitió hasta al hartazgo durante 7 años", enfatizó.

Tampoco reconoció que hubiera "negociaciones incompatibles".

"Uno viene acá esperando encontrar Justicia, ojalá así sea", consideró.



Fuente: EFE