Hombre fingió su muerte para cobrar seguro de vida y no será juzgado La estafa lo beneficia a él, a su esposa y un ex socio, quienes estaban acusados del delito de tentativa de estafa pero que ya no podrían ir a la cárcel por prescripción

Argentina | Hombre fingió su muerte para cobra seguro de vida y no será juzgado. (Facebook)