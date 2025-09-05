En un operativo liderado por la justicia argentina, en colaboración con LALIGA, ALIANZA, NAGRAVISIÓN y Telecom Argentina, se logró desarticular una red criminal de la industria audiovisual con hasta 8 millones de usuarios en todo el mundo y con un crecimiento potencial de 20 millones de clientes pagos.

Esta red criminal global operaba en todo el planeta, pero su centro de operaciones era Argentina. Durante la investigación se descubrieron servicios de IPTV ilegales que se encargaban de la distribución de contenidos audiovisuales (fútbol, películas y todo tipo de transmisiones deportivas) de manera fraudulenta, vía marcas que son ampliamente reconocidas en el mercado pirata.

Algunas de las plataformas en las que se ofrecían estos servicios ilegales eran: My Family Cinema, Super TV Premium, MegaTV+, Megamax+ y PLUSTV, entre otras. Estas alimentaban a la mayoría de las TV Box del mercado, donde se incluyen marcas como Duosat y BTV, que tienen alcance en varios países de Latinoamérica y con presencia en países como Sudáfrica.

Durante la investigación se determinó que la red operaba a través de empresas legalmente constituidas en distintos países -entre ellos Brasil, Singapur, China, Colombia, EE.UU. y Canadá- pero todas respondían a un centro neurálgico en Argentina.

Este megaoperativo forma parte de la cooperación internacional contra la piratería, una iniciativa de LALIGA y ALIANZA, que ha obtenido distintos logros en los últimos meses, entre los que destacan:

- La orden judicial para la eliminación de las APKs MagisTV y FlujoTV de las plataformas de Google, que la empresa aún no cumple.

- La implementación del bloqueo, vía DNS e IP, contra sitios ilegales.

- La coalición con plataformas de comercio electrónico que permiten una colaboración estratégica.

- La organización de un War Room antipiratería en Argentina, coordinado por LALIGA, que reunió a expertos judiciales, representantes del sector audiovisual y periodistas.

Javier Tebas, presidente de LALIGA, comentó que “este operativo marca un antes y un después en la lucha contra la piratería digital en América Latina. Desde LALIGA, seguiremos trabajando junto a las autoridades, ALIANZA y nuestros socios para proteger a la industria, a los clubes y, sobre todo, a los aficionados”.