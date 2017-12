Argentina dicta 30 años de cárcel a temido sicario peruano

William Ore Cisneros tiene 33 años de edad y es autor de varios asesinatos en la Villa 1-11-14. Todos le tenían miedo, aseguran testigos del Bajo Flores, zona sur del barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina.

El miedo era tan grande que durante cinco meses nadie se animaba a declarar contra él en un juicio de la sala del Tribunal Oral Criminal N°1. Con solo ser citados por la justicia, huían de regreso a Perú con dirección incierta.



No se sabe si la justicia argentina ahora brinda protección a los testigos que valientemente decidieron declarar contra Ore Cisneros. Ellos fueron claros en la sala judicial al decir que no confiaban en la Justicia.



"El Tribunal, por otra parte, sabía perfectamente que los testigos por ser citados se exponían a amenazas de muerte", solo declaró la fiscal acusadora, Mónica Cuñarro, al medio argentino Infobae.



Con las declaraciones de los testigos, Ore Cisneros no pudo recibir los 28 años que en un primer momento se exigió, sino que directamente fue condenado a 30 años de cárcel.



Por otro lado, su medio hermano Ronald fue condenado a 6 años.



Los delitos de William son: coautoría de cuatro homicidios, en concurso real con coacciones agravadas y lesiones.

--- Los delitos ---



Ore Cisneros era un hombre poderoso, o eso parecía. El primer delito del que se le acusa a los hermanos Ore trata de dos robos. El primer cometido en 2011. Se trata de un robo que los hermanos Ore le hicieron a una vecina que los llamó "maleantes". La vecina recibió una brutal golpiza con el cascote de un arma y fue despojada de su hogar.



"Ahora vas a ver, te voy a robar tu casa, te voy a matar y te vas a tener que ir", fue lo que oyó la vecina antes de la inhumana golpiza.



El tema no acabó ahí porque además de haber sido golpeada la mujer, el esposo de esta también recibió puñetazos y patadas, sufrió del robo de un reloj barato y del dinero que cargaba en ese momento.



Luego de ese brutal historial de ataque, la lista de asesinatos empezó. Un hombre identificado como Franz Reinaldo Picabia murió tras recibir 10 disparos mientras abría la puerta de su casa.



Un peruano, igual que Ore Cisneros, murió asesinado al recibir 6 disparos a quema ropa y un tiro de gracia en el cráneo.



Otro joven llamado Frank Junior Ferro Escobar fue asesinado un mes después frente a su casa. Se cree que la muerte de este último fue un error porque Ore Cisneros quería matar a un tal José y no a Frank. El objetivo era despojarlo de su casa para convertirlo en un kiosko narco.



Sobre última muerte atribuida a Ore Cisneros en contra Diego Rivera Santiesteban, un peruano de 24 años, se especula que fue un ajuste de cuentas que tendría que ver con dinero. La Justicia cree que Santiesteban y Ore Cisneros habrían sido parte de la misma banda criminal



William Ore Cisneros cayó al ser detenido por la acusación del supuesto rapto de una ex pareja suya que se encontraba embarazada y que perdió a su bebé producto de los golpes que ella recibía del criminal.



Tras la captura, la fiscal señaló: "Estos hechos ocurrieron aquí, en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con mayor ingreso per cápita del país, con las tasas de ABL más elevadas. A estas madres y esposas no les devolvemos la vida de sus muertos, pero esto se trata de que la gente pobre pueda ir tranquila a trabajar, que no sean objeto de amenazas".