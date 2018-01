Un juez federal concedió el miércoles la salida del ex canciller argentino Héctor Timerman por motivos humanitarios en la causa en la que está procesado por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de un atentado en 1994.

Timerman cumplía prisión domiciliaria porque sufre de cáncer.

El juez Sergio Torres tomo la decisión a pedido de su defensa luego de que la víspera se frustrara el viaje de Timerman a Estados Unidos para hacerse un tratamiento médico porque el gobierno de ese país decidió revocarle la visa de ingreso.

Torres ya le había concedido al ex ministro permiso para viajar a Estados Unidos con el fin de realizarse el tratamiento.

“La circunstancia aludida por la defensa obliga a entender el caso como de extrema excepcionalidad, vislumbrándose que razones humanitarias vinculadas a su grave estado de salud deben ser priorizadas ante los riesgos procesales”, argumentó Torres en su resolución difundida por la agencia oficial de noticias Télam.

La excarcelación habilita a la defensa de Timerman para intentar que Estados Unidos revise su decisión de negarle la visa.

La cancillería argentina, en tanto, anunció en un comunicado que a pedido de los abogados del ex canciller iniciará gestiones ante la embajada de Estados Unidos en Argentina “para obtener la concesión de un nuevo visado que permita al ex funcionario viajar a ese país”.

Torres dispuso a su vez que Timerman se presente en el juzgado dentro de las 24 horas de su regreso al país si se concreta el viaje o, caso contrario, que presente en un término de 30 días las constancias que acrediten el rechazo de su visa para ingresar a Estados Unidos.

“Disculpen que no escribo pero me aumentaron los calmantes por los dolores que me produce el cáncer y me cuesta concentrarme. Estoy muy conmovido por los miles de mensajes de apoyo que me han hecho llegar los compañeros. Un gran abrazo a todos”, publicó Timerman el miércoles en Twitter.

En diciembre un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015), Timerman y otros ex funcionarios y allegados al gobierno de la ex mandataria por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos.

La ex mandataria cuenta con fueros parlamentarios por su condición de senadora. Para poder ser detenida se necesita que el Senado le retire los fueros con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara, lo cual hoy no está asegurado.

La causa tiene su origen en la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero de 2015 cuando acusó a Fernández de haber firmado un memorando de entendimiento con Irán para garantizar la impunidad de los ex funcionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del atentado.

Cuatro días después de presentar su denuncia Nisman apareció muerto con un tiro en la cabeza.



