Atentado en Sídney parece motivado por la “ideología del Estado Islámico”, dice primer ministro

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, declaró el martes que el ataque contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney parece que estuvo “motivado por la ideología” del grupo yihadista “Estado Islámico”.
Sajid Akram y su hijo Naveed mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo, ocurrido el domingo por la tarde en la playa de Bondi.
Las autoridades han calificado el ataque como un acto de terrorismo antisemita, pero hasta ahora han profundizado poco en los motivos.
Albanese dio una de las primeras pistas el martes, al afirmar que el dúo se había radicalizado antes de cometer un “asesinato en masa”.
“Al parecer, esto estuvo motivado por la ideología del Estado Islámico”, dijo Albanese.
“La ideología que ha existido durante más de una década y que derivó en esta ideología del odio y, en este caso, una disposición a participar en un asesinato en masa”, afirmó.
Albanese dijo que Naveed Akram, de 24 años, había llamado la atención de la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero que en ese momento no se le consideraba una amenaza inminente.
“Llamó su atención por su asociación con otras personas”.
“Dos de las personas con las que se relacionaba fueron acusadas y encarceladas, pero en ese momento no se le consideraba una persona de interés”, precisó.
Los atacantes actuaron desde una pasarela que daba a la playa, abarrotada de bañistas en una calurosa tarde de verano.
Unas 1.000 personas se habían congregado en la playa para celebrar la festividad judía de Janucá, informó la policía.
Con armas de cañón largo, dispararon hacia la zona durante 10 minutos hasta que la policía abatió al padre, de 50 años.
El hijo, de 24, fue arrestado y está detenido en el hospital con heridas graves.
