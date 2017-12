¿Cómo Australia desencadenó la investigación del Rusiagate? El diario estadounidense The New York Times menciona a funcionarios australianos, un ex asesor de política exterior de Trump y un bar de Londres

¿Cómo Australia desencadenó la investigación del Rusiagate? (Foto: EFE) ¿Cómo Australia desencadenó la investigación del Rusiagate? (Foto: EFE)