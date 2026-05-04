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La ministra austríaca de Asuntos Exteriores, Beate Meinl-Reisinger. Foto: ShutterStock
La ministra austríaca de Asuntos Exteriores, Beate Meinl-Reisinger. Foto: ShutterStock
Por Agencia EFE

Las autoridades de Austria expulsaron hace unas dos semanas a tres diplomáticos rusos acusados de actividades de espionaje, informó este domingo la televisión pública austríaca ORF.

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