Austria niega asilo a un joven afgano por no ser "suficientemente gay"

El informe de una oficina de Viena señala que la forma de caminar, la actitud y la forma de vestir del solicitante de asilo "no dejan entrever que pueda ser homosexual" por lo tanto, no tendría nada que temer si regresa a Afganistán



Austria niega asilo a un joven afgano por no ser "suficientemente gay" (Foto: Reuters)