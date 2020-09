Pasar por un sillón presidencial dota a los políticos que ocuparon ese sitio de trascendentales vivencias y anécdotas que, muchas veces, optan por dejar plasmadas con la publicación de sus memorias. El último exmandatario que lo ha hecho es el estadounidense Barack Obama, cuyo libro “A Promised Land” (Tierra prometida) se publicará el 17 de noviembre y en nada menos que en 25 idiomas.

El presidente número 44 de Estados Unidos (2009-2017) dijo estar muy “orgulloso” de haber terminado el libro -su sexta publicación de ese tipo desde 1995, y el primero desde que dejó el cargo hace cuatro años-, al que ha descrito como “un relato honesto” de su paso por la Casa Blanca.

“Me he pasado los últimos años reflexionando sobre mi presidencia, y en ‘A Promised Land’ he tratado de proporcionar un recuento honesto de mi campaña presidencial y mi tiempo en el puesto: los eventos claves y las personas que les dieron forma; mi opinión sobre lo que hice bien y los errores que cometí; y las fuerzas políticas, económicas y culturales que mi equipo y yo tuvimos que confrontar entonces, y que como nación seguimos confrontando”, dijo Obama en una declaración el jueves.

El exmandatario -cuyo libro se publicará en dos tomos- enfatizó que “en un momento en el que Estados Unidos pasa por una turbulencia tan enorme, el libro ofrece algunos de mis pensamientos más generales sobre cómo podemos sanar las divisiones en nuestro país y hacer que la democracia funcione para todos, una tarea que no dependerá solamente de un presidente, sino de todos nosotros como ciudadanos involucrados”.

Pero Obama no es el único que ha plasmado así su paso por el poder. A continuación, recordamos algunas de las memorias publicadas por expresidentes de la región o otras partes del mundo.

‘My Life’ (Bill Clinton)

El libro de memorias que el presidente 42 de Estados Unidos publicó en el 2004, tres años después de dejar la Casa Blanca, narra cronológicamente cómo Bill Clinton decidió desde una edad muy temprana que dedicaría sus dotes intelectuales y políticos al servicio de los ciudadanos.

En ‘My Life’ (Mi vida), Clinton narra en 957 páginas los altos y bajos de su vida y su carrera política. Fue un éxito de ventas. En su momento, el libro estableció un record de 15 millones dólares, gracias, sobre todo, a las reminiscencias del furor desatado por su vínculo con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

‘Decision Points’ (George W. Bush)

En ‘Decision Points’ (Momentos Decisivos), el expresidente de Estados Unidos George W. Bush aborda sus pensamientos sobre los hechos más importantes de sus ocho años de presidencia, entre ellos la guerra de Irak, Guantánamo, la búsqueda del jefe de Al Qaeda Osama Bin Laden, los atentados del 11 de setiembre y el manejo de la crisis tras el paso del devastador huracán Katrina.

Publicado en el 2010, el libro revela que uno de los lamentos más grandes de Bush fue no haber podido acabar con Bin Laden: “Quería traer a Bin Laden ante la justicia a toda costa. El hecho de que no lo consiguiéramos está entre mis mayores pesares. Ciertamente no fue por falta de esfuerzo.... aunque nunca encontramos al líder de Al Qaeda, sí que le forzamos a cambiar su forma de viajar, comunicarse y operar. Eso nos ayudó a negarle su mayor deseo tras el 11-S, ver América atacada de nuevo”.

‘No hay causa perdida’ (Álvaro Uribe)

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) publicó ‘No hay causa perdida’ en el 2012. Se trata de un relato en primera persona en el que el político hace un recorrido por los momentos trascendentales de su gobierno y de su vida, así como por la historia de su familia y el país.

Según informó por entonces el diario colombiano “El Tiempo”, el libro contó con la participación de la familia del exjefe de Estado sobre todo en la recopilación de fotografías de la vida y trayectoria política de Uribe, 36 de las cuales aparecen en la publicación.

‘Sinceramente’ (Cristina Fernández de Kirchner)

Descrito como una “mirada y una reflexión retrospectiva” sobre “hechos y capítulos de la historia reciente”, el libro ‘Sinceramente’ de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) salió a la venta en el 2019 en medio de una gran expectativa por su contenido.

El libro realiza un recorrido por diferentes momentos de la vida de la hoy vicepresidenta del país, y plasma “una mirada y una reflexión” sobre la historia reciente de su país. Tiene potentes frases dedicadas a su enemigo político Mauricio Macri, a su esposo Néstor Kirchner e incluso al Papa Francisco.

‘A los Pinos’ (Vicente Fox)

El expresidente de México Vicente Fox (2000-2006) publicó ‘A los Pinos’ en 1999. Se trataba de una autobiografía en la que exponía sus ideales políticos y fue escrita durante la campaña que lo llevó a la presidencia.

En el 2007, presentó “La revolución de la esperanza. La vida, los anhelos y los sueños de un presidente”, que escribió junto a su asesor Rob Allyn. Este último libro -de 375 páginas- presenta a Fox como el hombre que condujo los destinos de México luego del “más largo gobierno autoritario del siglo XX”.

‘Una España mejor’ (Mariano Rajoy)

En’Una España mejor', el expresidente del Gobierno Español Mariano Rajoy hace un recuento de su paso por el poder y reconoce, entre varias cosas, cómo la corrupción en el Partido Popular “ha sido nuestro talón de Aquiles”.

El libro fue publicado en diciembre del 2019 y para enero del 2020 ya había convertido a Rajoy en el primer político que lograba ser best seller en España, según indicó el diario español ABC.

