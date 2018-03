El ex presidente estadounidense Barack Obama destacó este domingo las dificultades de negociar con Corea del Norte para lograr su desnuclearización y apostó por mantener la presión internacional sobre el régimen, durante su intervención en un foro en Japón.

Obama valoró así el actual clima de distensión con Pyongyang, que ha mostrado su voluntad de dialogar con Estados Unidos para tratar el abandono de sus armas nucleares en una cumbre prevista para mayo entre el mariscal norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente estadounidense, Donald Trump.



El ex líder demócrata señaló que es "difícil" que el régimen acceda a desnuclearizarse, debido a que el ya elevado nivel de aislamiento de Corea del Norte hace que el país "esté menos sujeto" a la presión que se pueda ejercer sobre él en las negociaciones.



"Corea del Norte es el mayor ejemplo de un país que se ha alejado totalmente de la comunidad internacional y que está completamente desconectado del resto del mundo", dijo Obama durante su intervención en el foro "Líderes de opinión", organizado en Tokio por una ONG local.



El ex presidente destacó la necesidad de que Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y China continúen "trabajando juntos" y ejerciendo toda la presión posible sobre el Norte, en una intervención recogida por la agencia local Kyodo.



"Hasta ahora no hemos visto los progresos que nos hubiera gustado lograr, pero creo que lo importante es reconocer que ningún país puede resolver este problema de forma individual", afirmó Obama, que fue recibido por una ovación en la sala de conferencias tokiota.



El presidente también destacó que Corea del Norte "constituye una amenaza real" para el mundo, y señaló que su visión "siempre fue resolver el asunto de forma pacífica".



Por otra parte, admitió que será difícil lograr un mundo libre de armas nucleares mientras Estados Unidos y Rusia no acepten comenzar a reducir sus arsenales nucleares.



Antes de participar en el foro, el ex mandatario almorzó con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, en un encuentro destinado a "mantener la amistad" entablada entre ambos líderes a lo largo de anteriores reuniones, según anunció el Ejecutivo nipón.

El ex presidente estadounidense Barack Obama se reunió con el primer ministro japonés, SHinzo Abe. (Foto: Reuters/Shizuo Kambayashi) Reuters

Obama también recordó su histórica visita a Hiroshima en 2016, la primera de un presidente estadounidense a esta ciudad nipona atacada con la bomba atómica al término de la II Guerra Mundial.



"Fue un momento extraordinariamente poderoso para mí", afirmó Obama, quien recibió el premio Nobel de la Paz en 2009 por defender la desnuclearización global y por sus esfuerzos por promover la diplomacia y la cooperación entre pueblos.



Obama viajó a Tokio en el marco de una gira de carácter privado que le ha llevado anteriormente a Singapur, Nueva Zelanda y Australia.



Fuente: EFE