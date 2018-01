Se acabó el misterio. Finalmente, el príncipe Harry y su novia Meghan Markle no invitarán al ex presidente estadounidense Barack Obama a su boda que se celebrará este 19 de mayo. Y la razón para que no esté el amigo del príncipe tiene que ver con el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, según la prensa británica.



"El presidente Trump no será invitado porque la boda será solo para amigos y familiares", dijo una fuente al "Daily Mail". "No será una ocasión estatal. Si Obama fuera invitado, la invitación podría parecer un desaire al Sr. Trump, y Su Alteza Real no querría causar una disputa diplomática", agregó.



Durante semanas se debatió en el Reino Unido la posibilidad de que Obama sea invitado a la boda, pero finalmente pesó más la preocupación de la familia real y del gobierno sobre la posibilidad de que se genere un entredicho diplomático con Washington.

Trump es impopular en el Reino Unido y se descontada que no sería invitado al matrimonio. Incluso hace poco canceló una visita oficial a Londres prevista para este año.





Entrevistado

Barack Obama y el príncipe Harry en una imagen de setiembre del año pasado en Canadá. (Reuters). Barack Obama y el príncipe Harry en una imagen de setiembre del año pasado en Canadá. (Reuters).

A fines del año pasado se publicó una entrevista que Harry le hizo a Obama para un programa de radio de la BBC.

En aquella ocasión Harry fue consultado por la BBC si invitaría a los Obama a su casamiento con la actriz Meghan Markle. "No lo sé", respondió Harry. "No hemos hecho las invitaciones o hecho la lista de invitados juntos. Quién sabe si van a ser invitados o no. No me gustaría arruinar esa sorpresa".