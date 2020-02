Antes del caucus en Nevada, el senador por Vermont y precandidato demócrata Bernie Sanders habló sobre los gobiernos “autoritarios” en Sudamérica y se pronunció especialmente sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“En Venezuela, Cuba y ahora Nicaragua, estás hablando de sociedades autoritarias. Estás hablando de la antigua Unión Soviética. Estás hablando de una sociedad autoritaria y comunista. Por supuesto que no los apoyo”, afirmó Sanders al ser preguntado sobre el tema en una entrevista con Telemundo Noticias.

“Toda mi vida he estado luchando contra el autoritarismo, ya sea el comunismo, el fascismo o similares. Yo creo en la democracia. No soy como Donald Trump, partidario de [el presidente ruso Vladimir] Putin, ni intercambio cartas de amor con el dictador de Corea del Norte”, agregó.

Sobre el líder chavista afirmó que “por supuesto que Maduro es un dictador. Y está tratando de suprimir los movimientos democráticos. Lo que necesitamos en Venezuela es supervisión internacional, preferiblemente de América Latina, para una elección democrática libre y abierta en la que se elija el liderazgo de ese país”, afirmó.

Programas para familias sin ingresos adecuados

El senador de Vermont también habló de las familias que no tienen ingresos adecuados y a quienes pretende ayudar con su denominado “socialismo democrático”. Uno de los programas que presentó trata de garantizar la salud a las familias que no tienen los ingresos necesarios.

“Creo que mi campaña tiene una agenda que conecta con las familias trabajadoras que, en muchos sentidos, están contra la pared ahora mismo. Están tratando de sobrevivir con salarios totalmente inadecuados. No pueden pagar el alquiler o no pueden enviar a sus hijos a la universidad. No pueden pagar la atención médica”, señaló el precandidato presidencial.

Sanders logró una aplastante victoria el sábado en las asambleas electorales de Nevada e inyectó a su campaña por la Casa Blanca un nuevo impulso mientras avanza hacia los siguientes campos de batalla cruciales.