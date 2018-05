La ciudad inglesa de Windsor ultima los preparativos de la boda real del sábado entre el príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, marcada por el anuncio de que será el príncipe Carlos quien la acompañe al altar.

Los curiosos ya están acampados en las calles de Windsor, las entregas van llegando y el gran operativo de seguridad está en marcha en la víspera de la boda real entre el príncipe Enrique y Meghan Markle.

Frente al cuidado con el que suelen planearse los eventos de la Casa Real, a menos 24 horas de la boda real, todavía quedan por concretar algunos detalles.



Uno de las temas pendientes es el título nobiliario que la reina concederá a la pareja.

El príncipe Enrique, de 33 años, se casará con Meghan Markle, de 36 años, en la capilla de San Jorge del siglo XV del castillo Windsor, en una ceremonia que comenzará a las 12:00 p.m. (GMT+1) del sábado.

Estas son los horarios en otros países:



- España: 01:00 p.m.



- Perú, México, Colombia y Ecuador: 06:00 a.m.



- Estados Unidos (Washington) y Chile: 07:00 a.m.



- Argentina: 08:00 a.m.

Puedes seguir EN DIRECTO la boda real a través de este video:



La madre de Meghan Markle llegó a primera hora de la tarde al castillo de Windsor para conocer a su consuegra, Isabel II, y tomar el té.

Esta profesora de yoga y asistenta social de 61 años, ya conoció el jueves al príncipe Carlos y al hermano del príncipe Enrique, el príncipe Guillermo.

Finalmente, el abuelo del novio, Felipe de Edimburgo, de 96 años, que se está recuperando de un transplante de cadera, asistirá a la boda real.

— Windsor, una fortaleza —



La ciudad de 30.000 habitantes a orillas del Támesis, a una hora de Londres en dirección oeste, era este viernes una fortaleza.



Cientos de policías fuertemente armados inspeccionaban cada rincón de la localidad, cuyo centro estaba cerrado al tráfico, ante la llegada prevista de 100.000 personas para asistir al gran día.

"Hay una amplia gama de medidas de seguridad visibles en marcha", dijo un portavoz de la policía a la AFP.

El sábado, las estaciones de tren estarán en máxima alerta, se inspeccionarán los vehículos y se registrará a los espectadores.

Además, hay barreras por todas partes para evitar un atentado con vehículo como los sufridos en Niza, Berlín o Barcelona.

— Un día de fiesta en el Reino Unido —



Los novios parecían relajados en las últimas fotos difundidas por la prensa, cuando abandonaron sonrientes en coche el ensayo general de la ceremonia realizado el jueves.

La boda real tiene un particular significado, porque supone la primera llegada de una mulata a la familia real británica en los tiempos modernos, y ha despertado particular interés, y un sentimiento de reivindicación, entre la numerosa comunidad afrocaribeña del Reino Unido.

"Está muy bien que esta persona llegue a la familia real, nos da sentido de pertenencia", dijo a la AFP la tendera caribeña Esme Thaw, en su comercio de Brixton, el popular barrio de Londres.

La boda real se celebrará en todo el país con fiestas de vecinos en las calles, y de todo el mundo en los pubs, a las que los republicanos británicos replicarán celebrando su congreso anual en Londres.

Las fiestas en las calles en días de celebraciones nacionales tienen su origen en "los tés de la paz" que empezaron a organizarse como fiestas infantiles tras la Primera Guerra Mundial.



Fuente: AFP