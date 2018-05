¿Pagar US$ 10,000 por ver la boda real en TV?: En un hotel de Kenia esto es posible La extravagante oferta del selecto Windsor Golf Hotel And Country Club ha llamado la atención en las redes sociales porque gran parte de la población no podría ganar ese dinero en un año

- / - Un hotel de Kenia cobró un millón de chelines kenianos (unos 10.000 dólares) a parejas que quisieron ver la boda del príncipe Harry y la ex actriz Meghan Markle por televisión en Nairobi. (Foto: Reuters) - / - La extravagante oferta del selecto Windsor Golf Hotel And Country Club, a unos 15 minutos en coche del centro de la capital keniana, llamó la atención en las redes sociales en un país donde gran parte de la población no gana ese dinero en un año. (Foto: Reuters) - / - Según el establecimiento, las parejas que accedieron a pagar la cantidad y vivir la experiencia de ver la boda disfrutaron de "un brindis con champán y comentarios en vivo durante toda la ceremonia para hacer de este día lo que solo puede describirse como una verdadera experiencia de boda real". (Foto: Reuters) - / - La oferta incluyó también una noche de hotel para dos personas y un viaje en helicóptero al monte Kenia, el más alto del país, para tomar el desayuno. (Foto: Reuters) - / - El Windsor Golf Hotel comparte nombre con el famoso castillo y se precia de ser el "complejo de golf líder en África". (Foto: Reuters) - / - La boda del hijo menor del príncipe Carlos y la fallecida Diana de Gales ha generado una gran expectación mediática y se espera que sea seguida por millones de televidentes en todo el mundo. (Foto: Reuters) - / - La pareja se casará en la capilla del castillo de Windsor y después habrá una recepción en el gran Salón de San Jorge de esta fortaleza, que usa la reina Isabel II como residencia de fin de semana. (Foto: Reuters) - / - El príncipe Harry y Meghan Markle se comprometieron en noviembre pasado, tras más de año y medio de noviazgo. (Foto: Reuters) - / -