“Bolivia: el giro de Rodrigo Paz frente a dos décadas de socialismo”, por Irma Montes Patiño

La victoria de Rodrigo Paz en Bolivia marca un giro histórico después de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). El presidente electo asume el poder el 8 de noviembre enfrentando una severa crisis económica, legado del modelo estatista implementado desde el 2006. La situación es crítica: las reservas internacionales se desplomaron de 15.122 millones de dólares en el 2014 a apenas 3.148 millones en el 2025, la inflación supera el 20% anual, existe un grave desabastecimiento de combustibles y el dólar paralelo cotiza al doble del precio oficial.

En este contexto adverso, las primeras medidas de Paz adquieren un significado que trasciende lo técnico. La primera acción fue garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el país, objetivo ya cumplido. Durante veinte años, el Estado boliviano mantuvo subsidios masivos y control absoluto sobre la importación de hidrocarburos, estrategia que colapsó ante la caída de la producción nacional de gas y la escasez de divisas. Paz propone abrir el mercado a operadores privados bajo supervisión estatal, contrastando radicalmente con el modelo centralizado del MAS. Ha anunciado un viaje a Washington para negociar con el Banco Mundial y proveedores internacionales, señalando que Bolivia busca reintegrarse a los mercados globales tras años de alineamiento con Venezuela, Cuba, Nicaragua e Irán.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

La segunda prioridad es reducir el déficit fiscal que presiona las finanzas del Estado. El gobierno saliente mantuvo un gasto público insostenible con programas sociales y subsidios sin respaldo financiero. Paz propone un modelo de “capitalismo popular” que equilibre la disciplina fiscal con la protección de los más vulnerables, enfatizando la eficiencia. Su frase resume su filosofía: “Cuando no se roba, la plata alcanza”, una crítica directa al MAS y una promesa de transparencia.

La tercera medida busca mejorar la liquidez y el acceso al financiamiento para el sector privado. Durante el ciclo del socialismo del siglo XXI, el Estado fue el gran protagonista económico: nacionalizó empresas, controló precios, fijó el tipo de cambio y subordinó al sector privado. Paz busca invertir esta lógica, incentivando la producción nacional mediante reformas tributarias y redistribuyendo recursos fiscales hacia las regiones bajo un modelo descentralizado de reparto 50/50 entre gobierno central y departamentos. Es una apuesta por el federalismo económico frente al centralismo altiplánico que caracterizó al MAS.

Quizás la medida más simbólica es el sinceramiento del tipo de cambio. Por años, el gobierno mantuvo el dólar artificialmente bajo, creando un mercado negro que distorsionó toda la economía. Paz propone un sistema de banda cambiaria con pisos y techos, permitiendo que el mercado determine el precio del dólar dentro de límites razonables. Es una concesión a la realidad económica que el MAS siempre evitó, prefiriendo la ficción del control estatal a costa del colapso.

Más allá de lo económico, una de las primeras decisiones de Paz fue retirar la chacana, la cruz escalonada andina que el MAS había adoptado como logotipo oficial, reemplazándola por el escudo nacional de Bolivia. Esta decisión representa el retorno a los símbolos republicanos tradicionales frente a la apropiación de iconografía indígena por parte de un movimiento político. Paz no ha prohibido símbolos constitucionales legalmente reconocidos, pero dejó claro que el gobierno no promoverá emblemas partidarios disfrazados de símbolos nacionales.

Estas medidas son importantes no solo por su contenido técnico, sino por lo que representan: el fin de un experimento político que intentó construir un modelo económico basado en la renta petrolera, el gasto público ilimitado y el rechazo a los mercados. El socialismo del siglo XXI en Bolivia prometió prosperidad mediante redistribución estatal, pero terminó entregando escasez, inflación y crisis. Paz no propone un liberalismo ortodoxo, sino un pragmatismo centrista que reconoce el rol del Estado en la protección social, pero acepta que el crecimiento sostenible solo es posible con inversión privada, apertura comercial y disciplina fiscal.

El contraste es evidente. Donde el MAS apostó por aislamiento, Paz busca reinserción internacional. Donde hubo control estatal, propone libertad de mercado con regulación. Donde prevaleció centralismo, plantea descentralización. Donde se ocultó la crisis cambiaria, ofrece sinceramiento. Donde se multiplicaron subsidios insostenibles, promete racionalización con rostro humano.

Bolivia tiene el desafío de demostrar que es posible salir de la crisis sin caer en extremismos, equilibrando justicia social con realismo económico. Rodrigo Paz no llegó al poder con un mandato absoluto, pero sus primeras medidas trazan una ruta clara, alejándose del estatismo fallido de las últimas décadas y apostando por un modelo que podría devolver la estabilidad a un país exhausto. Desde el Perú le deseamos sinceramente que su gobierno logre reencauzar a Bolivia por la senda de la recuperación financiera, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y se restablezcan las relaciones diplomáticas y de amistad que unen históricamente a nuestros países.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.