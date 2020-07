Bolivia: Periodista huye a Argentina por miedo a Evo Morales

El periodista boliviano Carlos Valverde, que desveló en febrero la relación del presidente Evo Morales con la empresaria Gabriela Zapata y denunció un supuesto caso de tráfico de influencias, se refugió en Argentina por miedo a que el Gobierno lo detenga, informaron hoy medios locales.

Valverde, que ha dejado también su programa televisivo en manos de otra presentadora, confirmó por teléfono al diario El Deber que se encuentra en Buenos Aires, aunque no aclaró si solicitará asilo al Gobierno argentino.

El jueves, el periodista publicó en su cuenta de la red social Facebook una larga carta en la que explica que los ataques contra él de los ministros bolivianos de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y Comunicación, Marianela Paco, lo convencieron de que "es mejor, por el momento, mirar las cosas a distancia".

"Casi nunca me vi forzado a ponerme a buen recaudo, que es lo mismo que estar escondido, pero compañeros y amigos me pidieron que lo haga para no darle el gusto al poder de mantener esa presión e incertidumbre acerca de si me van a detener o no", refirió Valverde.

Carlos Valverde reveló en febrero pasado que Morales mantuvo un noviazgo de varios años con la boliviana Gabriela Zapata, mostró el certificado de un supuesto hijo de ambos nacido en 2007 y denunció un posible caso de tráfico de influencias, ya que la mujer, tras la relación, fue gerente en Bolivia de una empresa china que firmó millonarios contratos con el Estado.

El propio Evo Morales reconoció días después la relación con Zapata y la existencia del niño, del que dijo que murió poco después de nacer, aunque Zapata asegura que el menor está vivo.

El caso, que ha ido tomando tintes de telenovela en las últimas semanas, se conoció poco antes del referendo del pasado 21 de febrero en el que los bolivianos votaron sobre una modificación de la Constitución para permitir una nueva candidatura electoral de Evo Morales en 2019.

El mandatario perdió esta consulta popular por un estrecho margen y el oficialismo atribuyó la derrota, entre otras razones, al caso Zapata, el primer escándalo de supuesta corrupción que ha salpicado directamente a Morales.

Poco después de la derrota, Gabriela Zapata fue detenida y encarcelada por supuestos delitos económicos, entre ellos haber usado unas oficinas del Ministerio de la Presidencia para reunirse con empresarios privados.

--- Existencia del supuesto hijo ---

El escándalo estuvo acompañado de un encarnizado enfrentamiento entre Zapata y el Gobierno sobre la existencia del supuesto hijo de ella con Evo Morales.

Una jueza dictaminó este mes que el niño no existe, ya que no se han aportado pruebas que sostengan esa afirmación, y la semana pasada fueron detenidos una tía de Zapata y uno de sus abogados defensores, Eduardo León, acusados de haber utilizado a un menor para hacerlo pasar por el niño en cuestión.

El propio Valverde se desdijo recientemente sobre la existencia del niño y afirmó que tiene pruebas que demuestran que el menor nunca existió.

En su carta en Facebook, el periodista citó como ejemplo el caso del abogado de Zapata -en detención domiciliaria desde el jueves tras pasar una semana preso- para justificar su decisión de escapar a otro país.

"Lo detuvieron (a León) sin orden y lo tienen en un limbo jurídico que solo busca amedrentar y presionar a los demás abogados del foro paceño para que mantengan prudente distancia de Gabriela Zapata o de cualquiera otra persona que se atreva a denunciar o hablar de lo que el Gobierno no quiere oír", escribió Valverde.

También precisó que seguirá "escribiendo", "enviando opiniones" a sus programas y "participando" en las redes sociales con su nombre.

"Estoy convencido de que al autoritarismo se lo combate y se le da un parate (se le frena) desde los espacios que nos permiten la libertad de expresión y los medios libres", agregó.

