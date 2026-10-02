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Resumen

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Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, pronuncia un discurso tras jurar el cargo en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, el 22 de octubre de 2024. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
Fiscal General de Bolivia, Roger Mariaca, pronuncia un discurso tras jurar el cargo en la sede de la Vicepresidencia en La Paz, el 22 de octubre de 2024. (Foto de AIZAR RALDES / AFP).
/ AIZAR RALDES
Por Fernando Roca Canales

La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, sacudió al Ministerio Público y abrió un episodio de enorme repercusión institucional en el país. La autoridad, que asumió el cargo en octubre del 2024, fue detenida el miércoles 30 en Santa Cruz junto con otros funcionarios, acusada por el gobierno de Rodrigo Paz de integrar una organización criminal que presuntamente protegía actividades vinculadas al narcotráfico.

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