Esta captura de pantalla muestra a dos hombres armados vestidos de negro disparando en Bondi Beach, Sídney, Austrakia, el 14 de diciembre de 2025. (AFP).
Australia dice que el tiroteo en playa de Sídney es un “ataque terrorista” contra la comunidad judía
La policía de dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos, entre ellos uno de los tiradores, y 29 heridos ha sido “un ataque terrorista”, que el gobierno local afirma fue dirigido “contra la comunidad judía”.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Hanukkah en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

Francisco Sanz
