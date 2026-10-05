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Resumen

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Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre del 2026. (Fotos: AFP).
Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre del 2026. (Fotos: AFP).
Por Irma Montes Patiño

La primera vuelta brasileña dejó una señal que la región no debería subestimar: Flávio Bolsonaro terminó por delante de Lula y ambos llegarán al balotaje del 25 de octubre con posibilidades reales de definir un cambio en la orientación internacional de Brasil. Más allá del resultado final, hay una pregunta que trasciende la política interna: ¿puede el Escudo de las Américas convertirse en una verdadera arquitectura hemisférica de seguridad y cooperación sin Brasil?