El gobierno de Brasil ordenó esta semana a Discord la suspensión de las transmisiones en vivo tras la muerte de una menor de menor de 13 años, quien se quitó la vida durante un directo en la plataforma a mediados de julio.

Un adulto y cinco adolescentes de entre 13 y 17 años fueron detenidos a causa del incidente durante la semana pasada, acusados de homicidio agravado y de inducir a la fallecida a autolesionarse durante un encuentro dentro del servicio.

Un caso terrible

Las autoridades brasileñas indicaron que la menor fallecida el 22 de julio vivía en Naviraí (Mato Grosso do Sul), y su muerte se produjo luego de que un grupo de participantes de la transmisión la observó y animó a hacerse daño durante más de 45 minutos. La madre de la adolescente la encontró inerte en la residencia familiar.

“Le encomendaron la misión de matar un animal. Como no pudo cumplir con la orden, la obligaron a escribir una carta de despedida y a quitarse la vida”, dijo Alessandro Barreto, coordinador del Laboratorio de Operaciones Cibernéticas del Ministerio de Justicia brasileño, en declaraciones recogidas por el medio digital “Metrópoles”.

Según reportó AFP, los funcionarios brasileños contaron que cuando uno de los menores detenidos fue detenido, salió “sonriendo como si hubiera pasado el nivel de un juego”, añadiendo que los padres de los investigados se mostraron “completamente sorprendidos” por lo sucedido.

La primera dama del gigante sudamericano, Rosangela ‘Janja’ da Silva, había pedido el bloqueo de la plataforma en territorio brasileño y la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil resolvió este miércoles 12 dar tres días de plazo a la plataforma para cumplir con la suspensión.

“Según el área técnica, la agencia ya cuenta con pruebas suficientes para justificar la necesidad de esta acción de emergencia centrada en esta funcionalidad específica de la plataforma. En los últimos años se ha utilizado repetidamente para la comisión de delitos graves, poniendo en riesgo la integridad física y mental de menores de 18 años”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Funcionamiento en la mira

Discord es una plataforma empleada para la comunicación en tiempo real que funciona a través de servidores, los cuales tienen a su vez canales para la interacción por medio de texto, voz e incluso video en directo. En total, se estima que el servicio tiene en la actualidad alrededor de 250 millones de usuarios activos mensuales en el mundo y se estima que tiene cerca de 700 millones de cuentas registradas.

Los usuarios tienen la opción de hacer de estos canales y servidores espacios cerrados a los que solo se puede ingresar por medio de invitaciones, aunque estos espacios no tienen un cifrado como el de WhatsApp, por lo que la empresa tiene acceso a ellos.

No obstante, la ANPD de Brasil sostiene que “debido a su arquitectura técnica Discord no tiene acceso al contenido de las transmisiones de video” cuando estas se realizan y que ello imposibilita la revisión de ese contenido para “detectar infracciones en tiempo real”.

La entidad aclara que se trata de una de una prohibición temporal y que esta también abarca a las funciones “análogas a la transmisión de video”. La agencia indica que la suspensión se extenderá “hasta que la plataforma “demuestre” que ha implementado medidas de seguridad adecuadas para garantizar el bienestar de niños y adolescentes.

El resto de las características del servicio seguirán activas, pero la agencia brasileña no descarta “que se adopten otras medidas en el proceso de inspección” iniciado a Discord.

Más polémica

El uso de Discord ha sido objeto de otras polémicas e investigaciones en Brasil a causa de tiroteos y amenazas, de los cuales el ataque a la Escuela Estatal Sapobemba, ubicada en Sao Paulo, fue el de mayor impacto.

En octubre del 2023 un estudiante de 16 años ingresó al colegio con un revólver y abrió fuego contra los alumnos presentes en una de las aulas, dejando un fallecido y varios heridos de distinto grado.

Las pesquisas fiscales encontraron que el autor del crimen era víctima de ‘bullying’ y que se había radicalizado a través de su interacción en entornos digitales, habiendo anunciado horas antes en Discord que llevaría a cabo el ataque. El tirador hizo consultas en tiempo real en servidores privados de la plataforma sobre cómo podía transmitir el atentado e incluso envió mensajes de voz durante este.

La investigación también halló que el joven había sido alentado por usuarios de Discord a llevar a cabo el tiroteo y la policía brasileña llegó a detener a varias de estas personas, que fueron catalogadas como cómplices e instigadores. Asimismo, el adolescente habría sido parte de un esquema de interacción que bonificaba con puntos acciones violentas y de automutilación.

A inicios de ese año Brasil ya había registrado la proliferación de mensajes de acción violenta contra colegios y otros centros de estudios, en muchos casos dentro del marco de difusión de ideas extremistas y discriminatorias. Desde entonces se ha observado con preocupación la difusión de esta clase de discursos en servicios como Discord, Telegram y X.

Con esos precedentes, Brasil aprobó en diciembre del 2025 la Ley de Protección Digital del Niño y del Adolescente, que entró en vigor en marzo de este año y bajo la cual se enmarca el bloqueo parcial a Discord por parte de la ANPD.

Con ese marco el país más grande de Sudamérica exige a todas las plataformas de internet, desde tiendas de aplicaciones hasta redes sociales, que empleen métodos de verificación de edad.

Estos últimos incluyen sistemas de reconocimiento facial y comprobación por documentos de identidad. Los menores de 16 años obligatoriamente deben vincular sus cuentas a las de sus tutores.

Otros casos y sanciones

Discord no ha sido la única empresa de servicios digitales que ha sufrido multas relacionadas a la violencia, pues durante el presente año ya hubo precedentes.

A mediados de julio de este año la provincia canadiense de Columbia Británica anunció una demanda contra la firma de inteligencia artificial OpenAI por no reportar la actividad alarmante de la autora del tiroteo de Tumbler Ridge, que dejó ocho muertos y 27 heridos.

Jesse Van Rootselaar, una joven transgénero de 18 años, había hecho consultas relacionadas a la acción violenta al asistente de IA ChatGPT, pero OpenAI únicamente suspendió sus cuentas sin avisar a las autoridades locales sobre la potencial planificación de un atentado.

Phoenix Ikner, identificado como el autor del tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, que dejó dos muertos, el 17 de abril de 2025. (Foto de redes sociales @ikner2004 / EFE)

Un mes antes, la misma firma tecnológica recibió otra notificación en Estados Unidos por un caso similar. La Fiscalía de Florida presentó una causa judicial contra la empresa acusándola de no informar sobre los peligros potenciales de ChatGPT y priorizar la salida rápida al mercado de dicho servicio.

Las autoridades floridanas señalaron que el autor del tiroteo de la Universidad Estatal de Florida, Phoenix Ikner, usó el chatbot como un “asesor” para planificar el ataque que dejó dos muertos. Adicionalmente, los fiscales argumentan que ChatGPT es un peligro potencial para los jóvenes en edades sumamente vulnerables.

La empresa tecnológica acumula más procesos en los juzgados, ya que en el 2025 recibió al menos una decena de demandas que sindican a su asistente como “instigador” y “facilitador” de suicidios.

Alphabet, la matriz de Google, también recibió una querella judicial entablada por la familia del estadounidense Jonathan Gavalas, quien se suicidó tras interactuar con Gemini. La parte denunciante señala que la compañía nunca derivó el caso a una línea de emergencia a pesar de los signos de peligro que hubo mientras hacía uso del sistema de IA.

Según los demandantes, el chatbot potenció los delirios de Gavalas, al punto de hacerle creer que tenían una relación sentimental y que estaba inmerso en una trama de espionaje tecnológico. Gavalas se quitó la vida en octubre del año pasado y los parientes del difunto señalan que fue alentado a cometer suicidio por Gemini.

Meta también ha enfrentado querellas de este tipo, para las que ya hay resoluciones judiciales. Un tribunal de Los Ángeles declaró a la citada empresa y Alphabet como responsables de afectar la salud mental de una joven, a causa de los diseños adictivos de sus plataformas.

La defensa legal de la demandante argumentó que funciones como los filtros de belleza, las notificaciones y los sistemas de interacciones eran parte de un diseño intencionado para enganchar a los usuarios, siendo los jóvenes particularmente vulnerables. El fallo determinó que las empresas actuaron negligentemente y sus servicios provocaron adicción, ansiedad y dismorfia corporal a la muchacha.

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