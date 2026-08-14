Por Guillermo Vera Ayala

El gobierno de Brasil ordenó esta semana a Discord la suspensión de las transmisiones en vivo tras la muerte de una menor de menor de 13 años, quien se quitó la vida durante un directo en la plataforma a mediados de julio.

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