Brasil reconoce a líder de la oposición Juan Guaidó como presidente de Venezuela

Sao Paulo. El Gobierno de Brasil emitió el sábado una declaración diciendo que reconoce al líder del Congreso, detractor del mandatario Nicolás Maduro, como el legítimo presidente de Venezuela.

Maduro, que inició un segundo período como presidente esta semana, se encuentra crecientemente aislado mientras distintos países del mundo califican su liderazgo como ilegítimo.

Juan Guaidó, cabeza del congreso opositor, dijo esta semana que estaba preparado para asumir la presidencia del país de manera interina y convocar a elecciones.

Pero agregó que necesitaba apoyo del público, las fuerzas armadas, otros países y grupos internacionales antes de intentar formar un gobierno de transición para organizar nuevas elecciones para reemplazar a Maduro.

El director de la Organización de Estados Americanos, el secretario general Luis Almagro, respondió rápidamente al tuitear que reconocía a Guaidó como el presidente interino de Venezuela.

El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, entonces elogió a Guaidó, aunque no replicó el reconocimiento de Almagro como presidente interino. Bolton reiteró la postura de Estados Unidos de que la elección de mayo que le dio el segundo mandato a Maduro no “fue libre, justa o creíble” y dijo que “apoyamos la valiente decisión” de la declaración de Guaidó de que “Maduro no tiene legítimamente la presidencia del país”.



