La basquetbolista estadounidense Brittney Griner dijo el miércoles en su juicio que no tenía intención de introducir drogas en Rusia. Griner fue detenida cuando llegó a Rusia para jugar al baloncesto con el UMMC Ekaterimburgo durante la temporada baja de Estados Unidos, una opción común para las estrellas estadounidenses que buscan ingresos adicionales.

La jugadora de la WNBA, considerada una de las mejores del mundo, precisó que tenía permiso de un médico estadounidense para usar cannabis medicinal para aliviar el dolor de sus muchas lesiones “desde la columna vertebral hasta los cartílagos”.

Pero aseguró que no introdujo de forma voluntaria la sustancia en Rusia: “No entiendo cómo acabó en mi saco (...) Si tengo que plantear una hipótesis, diría que fue porque hice los preparativos con prisa”, declaró el miércoles ante el tribunal de la ciudad de Jimki (afueras de Moscú).

“Simplemente olvidó comprobar lo que llevaba”, afirmó Alexander Boilov, uno de sus abogados.

La defensa recordó que Griner pudo tener pérdidas de memoria porque sufrió una forma virulenta de covid-19.

“No pensé ni planeé introducir sustancias prohibidas a Rusia”, declaró Griner, de 31 años, detenida en un aeropuerto moscovita en febrero.

“No tenía la intención de violar la ley rusa”, subrayó la dos veces medallista en los Juegos Olímpicos y campeona de la NBA femenina.

Se declaró culpable y se enfrenta hasta a 10 años en una prisión rusa por tráfico de drogas.

Este proceso se produce en un momento de gran tensión geopolítica entre Rusia y Estados Unidos por el conflicto en Ucrania.

Muchos analistas consideran que Rusia usa este juicio de cara a un futuro cambio de prisioneros con Estados Unidos.

Griner afirmó que viajó a Rusia, a pesar de que las autoridades estadounidenses le recomendaron no viajar al país, para no perjudicar al equipo.

“Nunca arriesgaría el campeonato”, dijo. “Mi carrera es toda mi vida. He dedicado todo, mi cuerpo, y mucho tiempo lejos de mi familia. Jugué con lesiones. No hay nada que no haría por mi carrera”, afirmó.

La próxima sesión del juicio tendrá lugar el 2 de agosto.