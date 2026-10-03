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Resumen

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En mayo del 2022, BTS se reunió con el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca en Washington DC para discutir los crímenes de odio contra los asiáticos. (Foto: AP)
En mayo del 2022, BTS se reunió con el entonces presidente estadounidense, Joe Biden, en la Casa Blanca en Washington DC para discutir los crímenes de odio contra los asiáticos. (Foto: AP)
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Por Milagros Asto Sánchez

Cuando BTS anunció en el 2022 que haría una pausa porque sus siete miembros debían cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, muchos pensaron que la superbanda de k-pop estaba cometiendo un grave error. Pero su retorno, con una gira mundial que esta semana llegó a Latinoamérica, está demostrando que la influencia de estas estrellas está intacta, y no solo en la arena musical.