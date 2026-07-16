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Resumen

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla hoy ante el Congreso durante una sesión por su cuarto año de Gobierno, en San Salvador (El Salvador). Foto: EFE/Rodrigo Sura
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla hoy ante el Congreso durante una sesión por su cuarto año de Gobierno, en San Salvador (El Salvador). Foto: EFE/Rodrigo Sura
Por Francisco Sanz Gutiérrez

La presencia de Nayib Bukele en la Casa Blanca este jueves 16 ha cerrado una semana en la que el mandatario salvadoreño retomó un protagonismo que, con sus naturales picos y caídas, mantiene en la escena pública y en los medios internacionales desde que asumió la presidencia del pequeño país centroamericano en junio del 2019.