La presencia de Nayib Bukele en la Casa Blanca este jueves 16 ha cerrado una semana en la que el mandatario salvadoreño retomó un protagonismo que, con sus naturales picos y caídas, mantiene en la escena pública y en los medios internacionales desde que asumió la presidencia del pequeño país centroamericano en junio del 2019.

El encuentro a puerta cerrada con Donald Trump volvió a evidenciar la gran sintonía entre ambos gobernantes, que pasa sobre todo por los planes de cooperación bilateral en temas migratorios y de lucha contra el crimen organizado, aspectos en los que -sobre todo el segundo- Bukele se ha mostrado inflexible, y que lo han convertido en uno de los jefes de Estado con mayor popularidad en América Latina.

La victoria electoral de dos admiradores confesos del presidente salvadoreño -Laura Fernández, en Costa Rica, y Abelardo de la Espriella, en Colombia- durante el primer semestre del 2026 es una prueba de que el modelo Bukele continúa en expansión en nuestra región, más allá de que este funcione o no según las particularidades de cada país.

La cita en la Casa Blanca se produjo tres días después de que se confirmara que Bukele aspirará a un tercer mandato en las elecciones del año que viene, una noticia que desató reacciones a favor y en contra. Frente a estas últimas, el joven presidente estuvo presto para responder con el estilo sarcástico que lo caracteriza en las redes sociales.

Carolina Jiménez Sandoval, titular de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestionó así al líder salvadoreño en un mensaje en X: “Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele”.

No pasaron muchas horas para que el aludido replicara en la misma red social: “También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal”, acompañando la publicación con un ‘emoji’ de una cara riéndose.