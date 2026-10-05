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Resumen

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Un autobús público circula por una calle anegada por fuertes lluvias en el distrito de Yoff, Dakar, Senegal, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JEROME FAVRE)
Un autobús público circula por una calle anegada por fuertes lluvias en el distrito de Yoff, Dakar, Senegal, el 4 de octubre de 2026. (EFE/EPA/JEROME FAVRE)
/ JEROME FAVRE
Por Agencia EFE

Los efectos climáticos adversos son ya “inevitables” debido al aumento de emisiones nocivas, aunque la magnitud de los daños depende aún de las medidas que entren en juego para reducirlas, según revela este martes un nuevo informe sobre el cambio climático.

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