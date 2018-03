Cambridge Analytica: Denuncian que campaña pro-Brexit violó la ley

Christopher Wylie, el programador que alertó del escándalo de datos de Facebook cuestionó el lunes los resultados del referendo del Brexit de 2016, y sus abogados presentaron evidencia de que el principal grupo que apoyó la campaña para que Reino Unido dejara la Unión Europea violó la ley.

A tan solo un año de que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, dos denunciantes -uno de la consultora política británica Cambridge Analytica y otro del grupo Vote Leave- acusaron que los activistas del Brexit financiaron ilegalmente su campaña.



Al hacerlo, han arrastrado al Brexit a un escándalo que ha obligado a Mark Zuckerberg a disculparse por la forma en que Facebook manejó los datos de los usuarios, y planteó preguntas sobre cómo la campaña de 2016 de Donald Trump usó la información.



Representantes de Vote Leave negaron el lunes que hayan roto las reglas electorales y dijeron que se enfrentan a un intento por socavar el Brexit arruinando su reputación.



El bufete de abogados de los denunciantes, Bindmans, que tiene su sede en Londres, publicó el lunes 53 páginas de pruebas seleccionadas.



En una opinión legal, Bindmans dijo que a primera vista hay un caso en que Vote Leave rompió el límite de gasto electoral mediante la donación a un grupo aliado conocido como BeLeave, con el que estaba trabajando estrechamente.



"¿Podemos confiar en el resultado del referéndum?", dijo Christopher Wylie, que trabajó en Cambridge Analytica. "Esto no es pedir la revisión del referéndum. Se trata de la integridad del proceso democrático".



Sobre por qué decidió sacar a la luz esta información, Wylie explicó en una entrevista difundida este lunes por el diario El País de España que busca "corregir lo que ya se ha hecho, pues hay cosas que no pueden deshacerse, al menos para informar a las autoridades y a la gente".



Consultado sobre si el Brexit no habría sucedido sin Cambridge Analytica, Wylie respondió: "Absolutamente. Es importante porque el referéndum se ganó por menos del 2% del voto y se gastó mucho dinero en publicidad a medida basada en datos personales".



Por otro lado, Una antigua trabajadora de Cambridge Analytica, Brittany Kaiser, reveló el viernes en una entrevista a "The Guardian" que la empresa mantuvo contactos con la campaña favorable al Brexit 'Leave.EU', respaldada por el empresario británico Arron Banks, donante asimismo del eurófobo Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP).



"No nos encargamos de toda la campaña y quizás nuestro trabajo no se utilizó", afirmó la antigua directora de Desarrollo de Negocio de la empresa, que aseguró sin embargo que se llevaron a cabo algunos "análisis" a partir de datos aportados por los responsables de esa organización.



