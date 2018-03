La empresa Cambridge Analytica, señalada de haber usado datos filtrados de usuarios de Facebook, operó en América Latina, incluido el Perú; Europa; Asia y África, según se puede observar en su página web y en un video divulgado en YouTube.

Según informaron el diario estadounidense "The New York Times" y el dominical británico "The Observer", la compañía Cambridge Analytica, que fue contratada tanto por los responsables de la campaña electoral de Trump como por la campaña a favor del Brexit, previa al referéndum en el Reino Unido en junio del 2016, recopiló información de millones de votantes a través de Facebook.

A partir de esos datos, diseñó un programa informático para predecir el sentido de voto de millones de personas y tratar de influir en sus decisiones, de acuerdo con las revelaciones de ambos medios de comunicación.

La revelación provocó un escándalo político en Reino Unido y Estados Unidos, además de poner en alerta a otros países donde la empresa también operaba.

En un video corporativo de la empresa Cambridge Analytica se observa un mapa donde muestran su alcance global. Perú y Colombia forman parte de este video.

En el mapa se observa que Cambridge Analytica operó en países de África y Europa. (Foto: Captura de YouTube)

En el mapa se observa que Cambridge Analytica operó en el continente americano. (Foto: Captura de YouTube)

En la página web de la empresa Cambridge Analytica se puede encontrar, además, diversos trabajos realizados en la región. El primero en aparecer es la campaña presidencial del actual mandatario estadounidense Donald Trump.

"Al analizar millones de datos, identificamos consistentemente a los votantes más persuasivos y los problemas que les interesaban. Luego les enviamos mensajes específicos en horarios clave para que pasen a la acción. Todo esto se logró en una fracción del tiempo y a un costo mucho más bajo que el gastado por nuestros rivales", se lee en el artículo que acompaña el estudio de trabajo que realizó la empresa en la campaña presidencial republicana.

"[Analizamos] todo, desde el historial de votación hasta el automóvil que conducen, identificamos conductas que se correlacionaron con las decisiones de votación", agrega.

Sobre la región latinoamericana, la empresa Cambridge Analytica solo brinda información de tres países: Colombia, Trinidad y Tobago y San Cristóbal y Nieves.

A pesar de que en el video corporativo de YouTube se muestra que también se trabajó en Perú, la empresa no brinda información sobre el estudio de caso en nuestro país.

Sobre Colombia, la empresa refiere:



"Durante un período electoral dominado por acusaciones de corrupción, todos los candidatos buscaron presentarse como honestos y confiables. La investigación de Cambridge Analytica reveló que tal era el grado de desconfianza entre los votantes que era improbable que los esfuerzos de los candidatos para presentarse como personas limpias fueran efectivos".

Cambridge Analytica además indica que "recomendó a su cliente" que "alistara las voces más creíbles de otras figuras para ayudar a entregar su mensaje a los votantes".

"Esta combinación de apoyo externo y el aprovechamiento del candidato de su historial anterior resultó ser la estrategia electoral más efectiva", culmina.

Facebook anunció el cierre de la cuenta de Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en el 2016 y que está acusada de haber recopilado sin permiso datos personales de millones de usuarios de la red social.



Cambridge Analytica "negó firmemente" el lunes haber utilizado esos datos para elaborar un programa que le permitía prever e influenciar el voto de los electores.