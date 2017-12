La doble campeona mundial de ajedrez Anna Muzychuk anunció en Facebook que perderá los títulos que ostenta en rechazo al trato que reciben las mujeres en Arabia Saudí, país que desde hoy será sede del Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago Rey Salman.



La joven ucraniana de 27 años, campeona en las modalidades de partidas rápidas y relámpago, aseguró que está preparada para mantener sus principios y que por ello no viajará al lejano reino saudí.

"En unos días voy a perder dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque he decidido no ir a Arabia Saudí para no jugar bajo las reglas de otros, para no usar abaya [una larga túnica obligatoria para las mujeres en el país], para no tener que ir acompaña cuando salga a la calle y, sobre todo, para no sentirme como una criatura de segunda", señaló Muzychuk el pasado 23 de diciembre a través de su cuenta de Facebook.

"Hace exactamente un año gané estos dos títulos y fui la persona más feliz en el mundo del ajedrez, pero esta vez me siento realmente mal. Estoy lista para sostener mis principios y ausentarme del evento, en el cual en cinco días podía llegar a ganar más de lo que suelo ganar en una docena de eventos juntos", agregó.

Su mensaje en Facebook se ha compartido más de 12.900 veces.

La joven destacó que lo que más le enoja de la situación “es que casi a nadie le importa. Ese es un sentimiento realmente amargo, pero no voy a cambiar mi opinión y mis principios".

La decisión de la joven también fue adoptada por su hermana Mariya Muzychuk, que también se ha negado a participar en el torneo internacional.

El Campeonato Mundial de Ajedrez Rápido y Relámpago Rey Salman se realizará en Riad desde el 26 hasta el 30 de diciembre.