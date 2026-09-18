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Carney ha plantado cara a Trump, que aboga por anexionar Canadá a EE.UU y ha impuesto aranceles a los productos canadienses.
Carney ha plantado cara a Trump, que aboga por anexionar Canadá a EE.UU y ha impuesto aranceles a los productos canadienses.
Por Fernando Roca Canales

La relación entre Canadá y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas. Los aranceles impulsados por Donald Trump, sus exigencias de concesiones económicas y sus reiteradas referencias a convertir a Canadá en el estado número 51 han llevado al gobierno de Mark Carney a buscar alternativas para reducir la dependencia de Washington. Según la agencia AP, alrededor del 70% de las exportaciones canadienses tienen como destino Estados Unidos.

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