Emulando a la primera dama estadounidense Melania Trump, una candidata a la alcaldía de la capital mexicana protestó este martes contra la ya derogada pero polémica política de Washington de separar a niños migrantes de sus padres con un mensaje estampado en su abrigo.

"Melania, ¡a nosotros sí nos importa!", decía el mensaje escrito en letras celestes sobre el fondo verde oliva del abrigo de Lorena Osornio, candidata independiente a la alcaldía de Ciudad de México.

Pero debajo del mensaje en español, aparecía la leyenda en inglés: "To us if we care", una traducción errónea de la frase original.

La protesta de Osornio, a manera de performance artística, se inspiró en el desconcertante mensaje "Realmente no me importa, ¿a ti?" ("I really don't care. Do U?") que aparecía en la casaca que Melania Trump vistió el pasado jueves, cuando abordaba un avión que la trasladó a la ciudad de McAllen, Texas, para visitar un albergue de niños migrantes.

Al llegar a McAllen, la primera dama ya se había cambiado la polémica prenda.

"Yo le respondo como miles de madres de niños detenidos: sí Melania, a nosotros sí nos importa", dijo Osornio a periodistas durante el acto realizado al frente de la embajada de Estados Unidos, en el céntrico Paseo de la Reforma.

La candidata estuvo acompañada por una decena de niños con quienes posó para los fotógrafos detrás de una reja hecha de madera, representando el encierro al que fueron sometidos cientos de niños migrantes, principalmente centroamericanos, de acuerdo con imágenes difundidas por medios estadounidenses.

Osornio dijo que entregará una carta a la embajada expresando su protesta y que pernoctará frente a la sede diplomática donde realizará un ayuno acompañada de otras madres de familia "indignadas por este acto tan inhumano".

"Este no es un acto de campaña, este es un acto como madre de familia. Tengo tres hijos y es inhumano que tengan a nuestros niños de esta manera", agregó la candidata, que cuenta con un 1% de las preferencias de cara a las elecciones del próximo 1 de julio, según una encuesta del diario local "El Financiero".

