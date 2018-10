Fiel y cercana a su padre, como se mostró a lo largo de toda su vida, Zulemita Menem celebró a través de su cuenta de Twitter la absolución de su padre Carlos Menem, el ex presidente de Argentina, en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.

"Todo pasa.... y esto también paso?? Te amo viejito", escribió en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una foto en la que está recostada sobre el regazo de Carlos Menem que le besa la frente.

Todo pasa.... y esto tambien paso🙌 Te amo viejito❤️ pic.twitter.com/bAEFT2GBME — zulema menem (@zulemitamenem) 4 de octubre de 2018

Después de 23 años de proceso judicial, la Cámara de Casación, máximo tribunal penal, absolvió al ex presidente y dejó sin efecto la condena en su contra por el contrabando de armas.

El fallo es una admisión de la Justicia de sus propias demoras. El argumento fue que se había vencido el "plazo razonable" que tiene el Estado para definir la suerte de todo acusado.

Ante un planteo de las defensas, los camaristas Liliana Catucci y Eduardo Riggi declararon que se había violado la garantía "plazo razonable". Carlos Mahiques, el tercer integrante de la Sala III de Casación, también votó por la absolución de Menem, con otro fundamento: dijo que no se demostró que el ex presidente hubiera actuado con el "dolo" exigido, porque no se constató que hubiera conocido y aprobado la decisión de modificar el destino final de las armas para enviarlas a Croacia y Ecuador.



Fuente: La Nación de Argentina, GDA