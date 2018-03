Al presidente estadounidense, Donald Trump, no le "sorprende" que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ganara este domingo la reelección para un nuevo mandato de seis años, aseguró el lunes la Casa Blanca.

"No estamos sorprendidos por el resultado" de las elecciones rusas, dijo un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, en declaraciones a periodistas a bordo del avión que llevaba a Trump al estado de Nuevo Hampshire.



El portavoz no quiso hacer más comentarios sobre la victoria de Putin, y dijo que de momento no hay planes de programar una llamada telefónica entre Trump y el líder ruso.



Vladimir Putin fue reelegido para un cuarto mandato de seis años, en teoría el último, con una aplastante victoria en la que logró más del 76% de los votos, y que ha interpretado como un respaldo a sus 18 años de gestión y un billete en blanco para mantener el mismo rumbo.



Eso incluye el desarrollo del nuevo arsenal nuclear ruso, que supuestamente neutralizaría la hegemonía militar de Estados Unidos, aunque Putin aseguró el lunes que dedicará sus principales esfuerzos a la política interior.



"No permitiremos ninguna carrera armamentista. Tenemos todo lo que necesitamos. Al contrario, nos disponemos a entablar relaciones con todos los países del mundo de tal forma que sean constructivas", afirmó el lunes Vladimir Putin, al recibir a sus rivales en las presidenciales.



Solo dos semanas después de amedrentar al mundo con imágenes del resultado de 10 años de rearme, Putin adelantó que planea "reducir el gasto en defensa este año y el próximo".



Su victoria llegó en medio de una nueva escalada de la tensión diplomática con Occidente por el envenenamiento en el Reino Unido del espía doble Serguei Skripal, del que el Gobierno británico acusa a Rusia aunque el Kremlin asegura no tener nada que ver.



Donald Trump dijo la semana pasada que "parece" que Putin está detrás del ataque a Skripal, y emitió una declaración conjunta de condena junto a la primera ministra británica, Theresa May; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller de Alemania, Angela Merkel.



