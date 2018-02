La Casa Blanca rechazó el martes la oferta del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de iniciar un diálogo en Caracas o en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y reiteró que este solo se reunirá con el líder venezolano cuando se "restaure la democracia" en el país caribeño.



En declaraciones a Efe, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca reaccionó al tuit que Maduro dirigió este lunes a Trump, en el que le emplazaba a abrir un "diálogo en Caracas o Washington DC".



"Como dijimos el pasado agosto, el presidente Trump hablará gustosamente con el líder de Venezuela tan pronto como se tomen ciertos pasos y el régimen de Maduro restaure la democracia a ese gran país", afirmó el citado portavoz, que pidió el anonimato.

Los pasos que Estados Unidos considera claves antes de cualquier diálogo con Venezuela son "el respeto a la Constitución de Venezuela; la celebración de elecciones libres, justas y creíbles, la liberación de prisioneros políticos" y el fin de "todas las violaciones de derechos humanos", según la fuente.



Además, Washington exige que "se deje de oprimir al gran pueblo de Venezuela y se permita inmediatamente la entrada de ayuda humanitaria internacional en Venezuela", agregó.



La respuesta de la Casa Blanca es similar a la que dio el pasado agosto, cuando Maduro le propuso hablar por teléfono y Trump respondió, en un comunicado, que se comunicaría "con el líder de Venezuela tan pronto como se restablezca la democracia en el país".



El portavoz recordó que la invitación de Maduro a Trump llega en un momento tenso para el diálogo hemisférico, porque el Perú ha declarado que el líder venezolano no será bienvenido en la Cumbre de las Américas que reunirá en abril en Lima a los presidentes de todo el continente.



El tuit de Maduro "llega poco después de que el pueblo de las Américas se pusiera en pie y declarara que el comportamiento dictatorial del régimen de Maduro no es bienvenido en un foro positivo y democrático como la Cumbre de las Américas de abril", subrayó el portavoz.



Pese a la decisión del Gobierno peruano, que obtuvo el respaldo de Estados Unidos y de los once países que componen junto a nuestro país el Grupo de Lima, la Cancillería venezolana reiteró este fin de semana que Maduro planea asistir a la Cumbre de las Américas.



La Casa Blanca no ha anunciado aún si Trump acudirá a la cita continental que se celebra cada tres años, pero si lo hace, será su primer viaje a Latinoamérica en más de un año de mandato.



Fuente: EFE