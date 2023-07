⭐️ En el teatro 'The Duke of York' in the West End en Londres, @pen_int y @estreetprods estrenaron "The Pillowman" y junto a ella contaron la historia de persecución que se me sigue. Así @pen_int busca resaltar mi caso junto al de @SalmanRushdie en America. ¡Gracias de ❤️💪! pic.twitter.com/K68SEeU4Iu