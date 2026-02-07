Los tentáculos del Caso Epstein: ¿quiénes son los más recientes involucrados tras la última publicación de millones de archivos?

La consternación internacional ha ido en aumento desde que la semana pasada el Departamento de Justicia publicó cerca de 3,5 millones de páginas, entre documentos, fotos y videos, relacionadas con la investigación, en cumplimiento de una ley que obliga al Gobierno de Donald Trump a publicar los archivos.

Se trata de la mayor divulgación en las indagaciones sobre el caso y da cuenta de correos electrónicos, invitaciones, tratos financieros con Epstein y más.

En diálogo con El Comercio, Nevena Trajkov, profesora de Ciencia Política en el Florida State College (Jacksonville, Florida), destaca que los estadounidenses llevan mucho tiempo exigiendo la publicación de los documentos, incluyendo la base de Trump, “cuya confianza hacia el presidente se ha visto erosionada por la demora y censura en la difusión de los archivos”.

OTROS HALLAZGOS Epstein manifestó en numerosas ocasiones su deseo de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin, aunque no hay prueba de que alguna vez lo hicieran. El Kremlin se burló este jueves 5 de las especulaciones al respecto.

También se reveló que Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump Steve Bannon intercambiaron mensajes sobre la opción de financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al fallecido papa Francisco.

Serias secuelas

Esta última oleada de documentos ha golpeado especialmente a políticos europeos, con varios de ellos viéndose obligados a pedir disculpas o a dimitir por sus nexos con Epstein. El caso más escandaloso es probablemente el de Peter Mandelson, exembajador del Reino Unido en EE.UU. que se ha convertido en un grave problema para el primer ministro británico Keir Starmer.

“Si bien son casos sobre personas concretas, esto contribuye al desprestigio de la clase política en momentos en que no goza de aprecio por parte de la población. También plantea una reflexión sobre la formación moral de los políticos, aunque ese es un problema que va más allá de los documentos de Epstein”, reflexiona ante este Diario Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura.

A continuación, un repaso a algunas de las figuras mencionadas en los archivos.

1 Andrés Mountbatten-Windsor Expríncipe británico Tras haber perdido todos los títulos nobiliarios el año pasado por sus vínculos con Epstein, el hermano del rey Carlos III apareció ahora en fotografías en las que se lo ve arrodillado junto a una mujer. También se reveló que coordinó con Epstein la visita de una joven rusa a su mansión en Windsor. El martes 3 abandonó esa lujosa residencia. 2 Mette-Marit de Noruega Princesa La princesa visitó en el 2013 la casa de Epstein en Palm Beach (EE.UU.), una de las propiedades en las que abusó de niñas menores de edad, según la fiscalía. Mantuvieron contacto hasta un año después. La princesa emitió ayer una disculpa pública y prometió más explicaciones en el futuro.

1 Bill Clinton y Hillary Clinton Expresidente de EE.UU. / Exsecretaria de Estado de EE.UU. Bill Clinton tuvo una amistad bien documentada con Epstein a fines de los años 90 y principios del 2000, pero dice que cortó contacto con él hace dos décadas. Tras meses de negativas, el exmandatario y su esposa han aceptado testificar a fines de febrero en el Congreso sobre sus lazos con el delincuente sexual. Por primera vez los legisladores obligan a un exgobernante a testificar. 2 Peter Mandelson Exministro de Comercio y exembajador británico en EE.UU. Hizo transacciones financieras e intercambió fotos con Epstein. El año pasado fue cesado como embajador en EE.UU. y esta semana renunció a su escaño vitalicio en la Cámara de los Lores. La policía investigará si compartió información oficial sensible con el pederasta. “Siento haber creído las mentiras de Mandelson”, acaba de decir el primer ministro británico Keir Starmer, que enfrenta pedidos de renuncia por el caso. 3 Miroslav Lajcak Exministro de Exteriores de Eslovaquia El dos veces ministro de Exteriores de Eslovaquia renunció hace una semana a su cargo de asesor de seguridad del primer ministro, Robert Fico, tras la nueva revelación de documentos, que muestran una intensa comunicación con Epstein, con quien intercambiaba comentarios machistas y sexistas. Lajcak niega haber tenido conocimiento o participación en los delitos de Epstein. 4 Jack Lang Exministro de Cultura y Educación de Francia El exministro y actual presidente del Instituto del Mundo Árabe de París tuvo una larga relación con Epstein que incluyó negocios, pero el político socialista ha descartado dimitir y ha afirmado no haber tenido conocimiento de los delitos del fallecido financista. El jueves, el Gobierno Francés convocó a Lang para evaluar la crisis.