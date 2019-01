Qué se sabe del caso de la niña desaparecida por 3 meses tras el asesinato de sus padres

Después de 87 días, la adolescente de Estados Unidos de 13 años Jayme Closs fue encontrada con vida.

Su desaparición había generado gran preocupación en una región rural del estado de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos.

Y es que se perdió el rastro de la adolescente el día en que sus padres fueron asesinados en su propia casa, en la ciudad de Barron, el pasado 24 de octubre.

Jayme reapareció el jueves en la pequeña localidad de Gordon, aproximadamente a 100 km al norte de Barron.

Un hombre de 21 años, identificado por las autoridades como Jake Thomas Patterson, fue detenido y es el principal sospechoso del secuetro de la joven.

Enfrenta dos cargos de homicidio en primer grado por las muertes de Denise y James Closs, los padres de Jayme, así como un cargo más por el secuestro de la adolescente.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso que ha generado gran expectación en Estados Unidos.

¿CUÁNDO DESAPARECIÓ?



Justo después de la medianoche del 15 de octubre, la policía recibió una llamada al número de emergencias 911 procedente del celular de Denise Closs.

El telefonista que respondió no pudo hablar con nadie, pero escuchó gritos en el otro extremo de la línea.

Cuando los policías llegaron a la casa, cuatro minutos después de la llamada, encontraron que la puerta de la entrada forzada y a Denise, de 46 años, y su esposo James, de 56 años, muertos a tiros.

No se encontraron armas ni sospechosos en la escena del crimen y no había señales de Jayme.

La búsqueda de Jayme Closs involucró a autoridades federales, entre ellas el FBI. (Reuters)

La policía dictaminó como homicidio las muertes de Denise y James, además de que pidió ayuda para encontrar a la menor.

El 27 de octubre se celebró el funeral de Denise y James Closs.

En una ciudad de solo unos 3.500 habitantes como Barron, los asesinatos y desapariciones afectan casi a toda la comunidad local.

A pesar de que hubo decenas de llamadas con reportes de pistas, y de que más de 2.000 personas se unieron a la búsqueda, no había pistas sobre el paradero de Jayme.



¿CÓMO FUE ENCONTRADA?



La Oficina del Alguacil del Condado de Douglas informó que Jayme fue encontrada con vida en Gordon, Wisconsin.

El agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Thomas Dalbec informó este viernes que la joven apareció a las 4 de la tarde del jueves.

A esa hora, Jeanne Nutter estaba paseando a su perro cuando Jayme se acercó a ella para pedirle ayuda y le reveló su identidad.

Barron está a 100 km de Gordon, donde fue hallada Jayme Closs. (BBC Mundo)

"Ella simplemente me gritó 'Por favor, ayúdame, no sé dónde estoy. Estoy perdida'", explicó Nutter, quien es trabajadora social, a la agencia The Associated Press.

La adolescente le dijo a la mujer que se había escapado de una cabaña donde estaba encerrada, no lejos de la casa de Nutter.

La maestra Kristin Kasinkas le dijo al diario The Minneapolis Star Tribune que Nutter llamó a su puerta y le dijo "¡Esta es Jayme Closs! ¡Llama al 911!".

El agente Dalbec explicó que un policía que acudió al lugar corroboró que se trataba de la menor desaparecida.

Fue encontrada en buen estado de salud, pero como medida de precaución fue llevada a un hospital en donde "se quedó una noche bajo observación".

Este viernes está pasando por chequeos de su salud física y acompañamiento profesional ante posibles secuelas emocionales.



¿QUÉ SE SABE DEL SOSPECHOSO?

La menor fue hallada en Gordon, a unos 100 km de su casa. (Condado de Barron)

La policía arrestó al sospechoso, identificado este viernes como Jake Thomas Patterson, tan solo 11 minutos después de encontrar a Jayme.

El alguacil Chris Fitzgerald dijo que el hombre de 21 años estaba siendo interrogado.

Se limitó a informar que Patterson estaba desempleado y no tenía antecedentes penales en el estado de Wisconsin.

Pero Fitzgerald descartó que Jayme estuviera "involucrada" en el asesinato de sus padres y que se cree que "nunca había tenido contacto" con Patterson.

"No pueden decir qué pasó en los últimos 3 meses", dijo el alguacil.