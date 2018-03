- / -

No parece probable que el tribunal de la ciudad alemana de Schleswig, que debe decidir sobre la libertad del ex presidente catalán y sobre la admisión de la petición de extradición, vaya a pronunciarse en lo que queda de semana. Estos casos suelen solventarse por escrito, sin necesidad de celebrar una audiencia, aunque no se descarta que haya una. (Foto: AFP)