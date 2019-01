Nueva York. El mexicano Vicente Zambada, hijo de Ismael "Mayo" Zambada, afirmó que Joaquín "El Chapo" Guzmán no es su "enemigo", pero tampoco "un mito" como cree que pretende demostrar la defensa del acusado por narcotráfico durante su juicio en Estados Unidos.

En la última de las tres jornadas de su testimonio contra el antiguo socio de su padre y tras 14 horas de declaración ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Vicente Zambada se despidió cordialmente de su "compadre Chapo" con un educado cabeceo, que el acusado correspondió en la que probablemente sea la última vez que ambos ex líderes del cartel de Sinaloa se vean cara a cara.

"Mi compadre Chapo no es mi enemigo", aseveró afectado el testigo tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán.

"Él sabía que testificaría porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía", insistió Vicente, que reafirmó: "No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo".

El principal argumento blandido por la defensa durante las veinticinco sesiones del juicio es que 'El Chapo' en realidad es un chivo expiatorio, una suerte de mito, y que 'El Mayo' Zambada es el verdadero líder del cartel del Sinaloa.

'El Chapo', vestido con un traje gris oscuro y camisa y corbata en tonos azules, contempló impasible el discurrir de la sesión, tal y como viene siendo habitual durante todas las jornadas del proceso, que arranco hace algo más de dos meses en Brooklyn.

También lo estuvo cuando, a preguntas de la fiscal Amanda Liskamm, Vicente enterró la hipótesis de que la figura de 'El Chapo' tiene más de mito y leyenda que de verdad, al reafirmarse en su acuerdo con las autoridades estadounidenses de ofrecer testimonio veraz para evitar una cadena perpetua.

"¿Sabe si el acusado es un narcotraficante real o un mito inventado que no trafica con drogas? ¿Es un líder poderoso del cartel de Sinaloa o un mito que vive escondido en la sierra y no hace nada?", inquirió Liskamm.

"Es un traficante real que trabajaba con droga, un líder del cartel como mi papá", respondió Vicente.

En un interrogatorio más pausado que el del día anterior, en el que llegó a descalificar a Zambada, Balarezo quiso insistir en unas conversaciones telefónicas que Vicente, una vez en una prisión federal de Estados Unidos, mantuvo con su padre 'El Mayo'.

De acuerdo con el testigo, los intercambios fueron a instancias de la agencia estadounidense de lucha contra las drogas (DEA), que también controló dichas conversaciones en las que Vicente pidió a su padre que se entregara.

Balarezo cuestionó también que aquellas fueran las únicas comunicaciones entre padre e hijo, remarcando el papel de mensajeros de los abogados de Vicente, que se reunían con el mayor de los Zambada en su escondite en la sierra de Sinaloa.



Además, en su intento por persistir en el poder de 'El Mayo' Zambada frente al procesado, Balarezo mostró una serie de fotos y nombres para que Vicente los identificara. Todos ellos, antiguos enemigos o miembros del cartel, muertos o en prisión.

La fiscal Liskamm salió al paso al preguntar al testigo por dos de sus hermanos, Ismael y Serafín, así como por su tío, Jesús "Rey" Zambada, todos ellos detenidos en México o Estados Unidos.

Terminaron así los tres días de testimonio de la mano derecha de 'El Mayo' Zambada, durante los cuales Vicente pudo relatar cómo 'El Chapo' le narró su huida de prisión a bordo de un carro de lavandería, cómo encargaban asesinatos de rivales con su padre o diversos entresijos del negocio del narcotráfico.

