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Resumen

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Chernóbil me abrió los ojos como nada lo había hecho antes. Uno podía imaginar con mucha más claridad lo que podría suceder si explotara una bomba nuclear. Según los científicos, un misil SS-18 podría contener 100 Chernóbil”, escribió hace 20 años Mijaíl Gorbachov, expresidente de la Unión Soviética, al revivir lo que ocurrió aquel 29 de abril de 1986, día en que se produjo el accidente nuclear más devastador de la historia.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.