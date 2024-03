Boeing, la compañía aeroespacial más grande del mundo, nuevamente está relacionado con un peligroso incidente. luego de que este lunes una de sus naves sufriera un “incidente técnico” durante un vuelo de Sídney a Chile, dejando una docena de heridos de gravedad y despertando dudas sobre las garantías de seguridad que ofrece tras innumerables emergencias registradas en lo que va del 2024.

El desperfecto sufrido por el Boeing 787 Dreamliner durante el vuelo LA800 operado por Latam provocó una fuerte sacudida de la nave que lanzó a varios pasajeros contra el techo y provocó heridas de diversa magnitud en al menos 50 de ellos. En consecuencia, el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Auckland, donde 13 personas fueron derivadas a un hospital para ser atendidas.

Un testigo aseguró a los medios que el piloto le había asegurado que había perdido brevemente la instrumentación del avión, un evento que los expertos consideran realmente extraño y sobre el que las autoridades neozelandesas y chilenas ya se encuentran investigando en busca de más detalles.

Esta, sin embargo, no es la única investigación que involucra a una aeronave de Boeing en los últimos meses. El último domingo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había iniciado una investigación criminal por un incidente registrado el 5 de enero, cuando un avión Boeing operado por Alaska Airlines perdió un tapón que reemplazaba a una puerta de emergencia en pleno vuelo.

Según The New York Times, Boeing no pasó 33 de las 89 auditorías realizadas por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) luego del incidente de Alaska Airlines. Como era de esperarse, esta seguidilla de sucesos e investigaciones han afectado considerablemente tanto la reputación como el valor en bolsa de la compañía.

Luego del incidente de enero, por ejemplo, las naves modelo 737 Max 9 de Boeing recibieron una orden de inmovilización, lo que generó pérdidas de hasta 13 mil millones de dólares para la compañía. Con el último incidente, este martes el valor de las acciones de Boeing reflejaron una caída del 3,95% respecto a la jornada anterior.

En el siguiente gráfico elaborado por El Comercio podrá conocer más sobre los incidentes que han involucrado aviones Boeing en los últimos meses.